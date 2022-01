A due settimane dai Giochi Olimpici, che inizieranno il 4 febbraio, Pechino si risveglia sotto la neve. Dopo la preoccupazione che non ci fosse neve per nulla, la capitale cinese ha visto una sottile coltre bianca coprire tutta la città. Non è la prima volta che il fenomeno si affaccia quest'inverno, ma la colonnina di mercurio ha fatto segnare fino a meno nove gradi Celsius.

Nonostante questo, però, il corretto svolgimento delle Olimpiadi dipenderà soprattutto dall'innevamento artificiale. Tutti i siti delle gare, infatti, sono dotati di sistemi automatici che monitorano la temperatura e l'umidità dell'aria per massimizzare la produzione.

Gli organizzatori di Pechino 2022 hanno rivendicato che non solo gli innevatori sono alimentati da energia rinnovabile, ma tutti i siti - per la prima volta nella storia dei Giochi - potranno contare sull'energia verde. L'acqua utilizzata per la neve tornerà nei serbatoi locali allo scioglimento della primavera. A gennaio 2021 le temperature nella capitale cinese sono scese al livello più basso da oltre cinque decenni (-19°), ma senza neve e con poco ghiaccio a causa del freddo secco.

