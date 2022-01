C’è una brutta luce intorno ai giochi Olimpici invernali di Pechino. Bruttissima. Secondo quello che riporta il Guardian, gli atleti (ma anche i giornalisti e i vari allenatori) andranno incontro ad una specie di stato di sorveglianza "orwelliano". O giù di lì. Tutti coloro che proveranno ad usare la loro voce per difendere i diritti umani, criticare il governo cinese o trattare il tema del genocidio culturale degli uiguri (una pagina nerissima nella storia cinese), rischieranno anche la cancellazione dell’accredito.

L'avvertimento è arrivato durante una conferenza stampa virtuale ospitata dall'ambasciata cinese negli Stati Uniti. Comportamenti o dichiarazioni contrari allo spirito olimpico o a leggi e regolamenti cinesi, ha dichiarato Yang Shu, vicedirettore generale delle relazioni internazionali del comitato organizzatore dei Giochi, "saranno soggetti a sicura punizione".

La dott.ssa Sophie Richardson, direttrice dell’organizzazione non governativa Human Rights Watch, ha dichiarato: "Le autorità cinesi utilizzano l'intelligenza artificiale, i Big Data, sorvegliano i social media. Impediscono alle persone di impegnarsi in determinati tipi di conversazione. Chiunque andrà Cina per l’Olimpiade – giornalisti, atleti, allenatori – dovrà essere consapevole che questo tipo di super-sorveglianza potrebbe riguardarli".

La stessa Yaqiu Wang, ricercatrice di Human Rights Watch, ha aggiunto: "Il caso Peng Shuai è un buon indicatore di ciò che potrebbe accadere se gli atleti parlassero. Le leggi cinesi sono molto vaghe sui crimini che possono essere perpetrati per perseguire la libertà di parola. Le persone possono essere accusate di provocare dei litigi o di creare dei problemi".

Nel frattempo, lo sciatore statunitense Noah Hoffman, che ha gareggiato alle Olimpiadi invernali del 2014 e 2018, ha affermato che la squadra americana sta chiedendo agli atleti di non esporsi sui diritti umani per ragioni di sicurezza."Gli atleti hanno una capacità straordinaria di parlare, di essere leader nella società. Tuttavia, la squadra non consente loro di porre domande su determinati problemi prima di questi Giochi. Il mio consiglio agli atleti è di tacere, perché minaccerebbero la loro stessa sicurezza. Possono parlare quando tornano".

Un messaggio è stato ripreso anche da Rob Koehler, direttore generale di Global Athlete: l'organizzazione internazionale che difende gli atleti. "È assolutamente ridicolo dire agli atleti di stare zitti, ma il CIO non ha specificato che li proteggerà da eventuali sanzioni. Abbiamo delle preoccupazioni. Il silenzio è complicità, però stiamo consigliando agli atleti di non parlare. Vogliamo che gareggino e usino la loro voce quando tornano a casa".

