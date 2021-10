Il 4 febbraio 2022 si parte con i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ufficiosamente si inizierà già dal 2, ma le medaglie verranno assegnate soltanto in seguito.

Ecco quindi il calendario completo delle finali o comunque delle gare in cui verranno assegnate delle medaglie. Gli eventi in totale saranno ben 108 e la giornata più intensa sarà martedì 8, con 10 assegnazioni in programma.

SABATO 5 FEBBRAIO (6 titoli in palio)

Ore 8:45 - SCI DI FONDO: skiathlon donne 7.5 + 7.5 km

Ore 9:30 - SPEED SKATING: 3000 metri donne

Ore 10:00 - BIATHLON: staffetta mista 4×6 km

Ore 12:35 - SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH donne

Ore 13:40 - FREESTYLE: finale 3 moguls uomini

Ore 14:26 - SHORT TRACK: finale staffetta mista

DOMENICA 6 FEBBRAIO (7 titoli in palio)

Ore 3:24 - SNOWBOARD: finale 3 slopestyle donne

Ore 4:00 - SCI ALPINO: discesa libera uomini

Ore 8:00 - SCI DI FONDO: skiathlon uomini 15 + 15 km

Ore 9:30 - SPEED SKATING: 5000 metri uomini

Ore 13:00 - SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH uomini

Ore 13:40 - FREESTYLE: finale 3 moguls donne

Ore 14:15 - SLITTINO: quarta manche singolo uomini

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO (8 titoli in palio)

Ore 4:37 - PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero donne team event

Ore 5:54 - SNOWBOARD: finale 3 slopestyle uomini

Ore 6:45 - SCI ALPINO: seconda manche gigante donne

Ore 9:30 - SPEED SKATING: 1500 metri donne

Ore 10:00 - BIATHLON: 15 km individuale donne

Ore 13:46 - SHORT TRACK: finale 500 metri donne

Ore 13:51 - SALTO CON GLI SCI: seconda manche gara a squadre mista

Ore 13:58 - SHORT TRACK: finale 1000 metri uomini

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO (10 titoli in palio)

Ore 3:45 - FREESTYLE: terza manche finale big air donne

Ore 4:00 - SCI ALPINO: superG uomini

Ore 8:36 - SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS donne - a seguire finale per l’oro

Ore 8:43 - SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS uomini - a seguire finale per l’oro

Ore 9:30 - BIATHLON: 20 km individuale uomini

Ore 11:30 - SPEED SKATING: 1500 metri uomini

Ore 12:47 - SCI DI FONDO: finale sprint tl donne

Ore 13:00 - SCI DI FONDO: finale sprint tl uomini

Ore 13:05 - CURLING: finale per l’oro doppio misto

Ore 14:35 - SLITTINO: quarta manche singolo donne

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO (6 titoli in palio)

Ore 4:45 - FREESTYLE: terza manche finale big air uomini

Ore 6:45 - SCI ALPINO: seconda manche slalom donne

Ore 8:45 - SNOWBOARD: small finale snowboardcross - a seguire la big final

Ore 12:00 - COMBINATA NORDICA: 10 km fondo gundersen NH

Ore 14:20 - SHORT TRACK: finale 1500 metri uomini

Ore 14:35 - SLITTINO: seconda manche doppio

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO (8 titoli in palio)

Ore 2:38 - PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo uomini

Ore 2:50 - FREESTYLE: finale 2 aerials gara a squadre mista

Ore 3:24 - SNOWBOARD: terza manche finale halfpipe donne

Ore 7:15 - SCI ALPINO: combinata alpina uomini - manche di slalom

Ore 8:00 - SCI DI FONDO: 10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli)

Ore 8:15 - SNOWBOARD: small final snowboardcross uomini - a seguire la big final

Ore 13:00 - SPEED SKATING: 5000 metri donne

Ore 14:30 - SLITTINO: Team Relay

VENERDÌ 11 FEBBRAIO (7 titoli in palio)

Ore 3:24 - SNOWBOARD: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4:00 - SCI ALPINO: superG donne

Ore 8:00 - SCI DI FONDO: 15 km tc uomini partenza ad intervalli

Ore 9:00 - SPEED SKATING: 10000 metri uomini

Ore 10:00 - BIATHLON: sprint 7.5 km donne

Ore 13:43 - SHORT TRACK: finale 1000 metri donne

Ore 14:55 - SKELETON: quarta manche uomini

SABATO 12 FEBBRAIO (6 titoli in palio)

Ore 3:50 - SNOWBOARD: small e big final snowboardcross misto a squadre

Ore 8:30 - SCI DI FONDO: staffetta 4×5 km donne

Ore 9:57 - SPEED SKATING: 500 metri uomini

Ore 10:00 - BIATHLON: sprint 10 km uomini

Ore 13:00 - SALTO CON GLI SCI: seconda manche trampolino grande uomini

Ore 14:55 - SKELETON: quarta manche donne

DOMENICA 13 FEBBRAIO (7 titoli in palio)

Ore 6:45 - SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini

Ore 8:00 - SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini

Ore 10:00 - BIATHLON: inseguimento 10 km donne

Ore 11:45 - BIATHLON: inseguimento 12.5 km uomini

Ore 12:44 - SHORT TRACK: finale staffetta donne

Ore 13:14 - SHORT TRACK: finale 500 metri uomini

Ore 14:56 - SPEED SKATING: 500 metri donne

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO (4 titoli in palio)

Ore 2:22 - PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio - programma libero

Ore 3:24 - FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne

Ore 4:00 - BOB: quarta manche monobob donne

Ore 13:06 - SALTO CON GLI SCI: seconda manche prova a squadre uomini

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO (9 titoli in palio)

Ore 3:15 - SNOWBOARD: terza manche finale big air donne

Ore 3:24 - FREESTYLE: terza manche finale slopestyle uomini

Ore 4:00 - SCI ALPINO: discesa libera donne

Ore 6:45 - SNOWBOARD: terza manche finale big air uomini

Ore 9:28 - SPEED SKATING: finale per l’oro team-pursuit donne

Ore 9:47 - SPEED SKATING: finale per l’oro team-pursuit uomini

Ore 10:00 - BIATHLON: staffetta 4×7.5 km uomini

Ore 12:00 - COMBINATA NORDICA: 10 km gundersen trampolino grande

Ore 14:50 - BOB: quarta manche bob a 2 uomini

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO (7 titoli in palio)

Ore 6:45 - SCI ALPINO: seconda manche slalom uomini

Ore 8:45 - BIATHLON: staffetta 4×6 km donne

Ore 12:00 - SCI DI FONDO: finale team-sprint tecnica classica donne

Ore 12:30 - SCI DI FONDO: finale team-sprint tecnica classica uomini

Ore 13:00 - FREESTYLE: finale 2 aerials uomini

Ore 13:44 - SHORT TRACK: finale staffetta uomini

Ore 14:18 - SHORT TRACK: finale 1500 metri donne

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO (6 titoli in palio)

Ore 5:10 - HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro donne

Ore 7:00 - SCI ALPINO: combinata alpina donne - manche di slalom

Ore 8:10 - FREESTYLE: small e big final skicross donne

Ore 9:30 - SPEED SKATING: 1000 metri donne

Ore 11:08 - PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo donne

Ore 12:00 - COMBINATA NORDICA: manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande

VENERDÌ 18 FEBBRAIO (4 titoli in palio)

Ore 3:24 - FREESTYLE: terza manche finale half-pipe donne

Ore 8:55 - FREESTYLE: small e big final skicross uomini

Ore 9:30 - SPEED SKATING: 1000 metri uomini

Ore 10:00 - BIATHLON: mass start 15 km uomini

SABATO 19 FEBBRAIO (9 titoli in palio)

Ore 3:24 - FREESTYLE: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 5:46 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo - finale per l’oro

Ore 7:00 - SCI DI FONDO: 50 km tecnica classica mass start uomini

Ore 7:05 - CURLING: finale per l’oro uomini

Ore 9:30 - SPEED SKATING: finale mass start uomini

Ore 10:00 - SPEED SKATING: finale mass start donne

Ore 10:00 - BIATHLON: mass start 12.5 km donne

Ore 12:08 - PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico - programma libero

Ore 14:30 - BOB: quarta manche bob a 2 donne

DOMENICA 20 FEBBRAIO (4 titoli in palio)

Ore 2:05 - CURLING: finale per l’oro donne

Ore 4:20 - BOB: quarta manche bob a 4 uomini

Ore 5:10 - HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro uomini

Ore 7:30 - SCI DI FONDO: 30 km tecnica classica mass start donne

