torcia Olimpica verso la capitale e, come fa notare Repubblica, l'evento sarà purtroppo senza pubblico. La Covid e per questo non vuole rischiare, dunque solo pochi fortunati selezionati potranno assistere alla E' previsto dal 2 al 4 febbraio, il percorso dellaverso la capitale e, come fa notare, l'evento sarà purtroppo. La Cina , in questo periodo dell'anno, vede una diminuzione di casi dovuti ale per questo non vuole rischiare, dunque solopotranno assistere alla sfilata ; i presenti dovranno essere tutti vaccinati e monitorati nei 14 giorni precedenti.

LE PAROLE DI YANG HAIBIN

Sulla questione si è espresso il Vicedirettore sportivo del Comitato olimpico di Pechino 2022, Yang Haibin: "La staffetta darà sempre la priorità alla sicurezza. Tenendo conto di fattori come la prevenzione della epidemia. Per questo le attività della staffetta si svolgeranno in luoghi sicuri e chiusi".

