Il 4 febbraio 2022 prenderanno il via - a meno di un anno di distanza da Tokyo 2020, i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. I Giochi ritornano nella capitale cinese dopo 14 anni, anche se in altra versione: nel 2008, infatti, Pechino ospitò la XXIX edizione Estiva; questa volta invece si parla di sport di tutt’altra natura.

Tra Pechino e l’Italia ci sono 7 ore di fuso orario di differenza. Questo vuol dire che, come a Tokyo, diverse delle gare in programma saranno in orario notturno per noi. Perciò pronti nuovamente a sacrificare ore di sonno per seguire i nostri campioni, ovviamente sempre in diretta integrale sui canali di Eurosport e in streaming su discovery+ ed Eurosport Player