Giochi Olimpici

Poligono 360, Speciale Olimpiadi: "Italia favorita per l'oro in quattro gare"

OLIMPIADI PECHINO 2022 - La nona puntata di "Poligono 360" è dedicata alla rassegna a cinque cerchi ormai alle porte. Dario Puppo e Massimiliano Ambesi fanno il punto su quanto vedremo in Cina nelle prossime settimane ed evidenziano in quali gare, sport per sport, l'Italia ha le migliori speranze di vincere la medaglia d'oro, salire sul podio e ottenere piazzamenti nelle prime dieci posizioni.

01:26:50, un' ora fa