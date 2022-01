Il cammino dell'Italia verso Pechino 2022 procede. Al momento la nostra delegazione non è completa: si devono disputare ancora diverse gare e molti atleti avranno ancora la possibilità di essere scelti dai rispettivi commissari tecnici. Alcuni, però, sono già sicuri di esserci (o di non esserci). La squadra maschile e quella mista di curling, per esempio, sono pronte, non saremo invece rappresentati nell'hockey.

Al momento, dunque, non è ancora tutto definito. Dando per plausibile la presenza di almeno un rappresentante azzurro in ciascuna delle mass start del biathlon, l’Italia sarebbe presente in 87 delle 109 gare previste. Considerando verosimile la presenza di otto atleti nel bob e di una sola donna nel pattinaggio di velocità, l’Italia potrebbe schierare 119 atleti (73 uomini e 46 donne).

Di seguito tutti gli italiani qualificati/convocati alle Olimpiadi di Pechino 2022, ben sapendo che il quadro definitivo si avrà lunedì 24 gennaio.

Biathlon

Femminile: 5 posti

Maschile: 5 posti

Bob

Femminile: Italia non qualificata

Maschile: due equipaggi bob a 4, un equipaggio bob a 2

Combinata nordica

Maschile: 4 posti

Curling

Femminile: Italia non qualificata

Maschile: Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner.

Doppio misto: Stefania Constantini, Amos Mosaner.

Hockey su ghiaccio

Italia non qualificata

Pattinaggio di figura

Artistico femminile: Italia non qualificata

Artistico maschile: Daniel Grassl, Matteo Rizzo.

Artistico a coppie: Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Danza: Charlene Guignard-Marco Fabbri.

Gara a squadre: da definire in sede + Lara Naki Gutmann.

Pattinaggio di velocità

Femminile: 4 posti

Maschile: 4 posti

Salto con gli sci

Femminile: 2 posti

Maschile: 2 posti

Sci alpino

Femminile: 9 posti

Maschile: 7 posti

Sci di fondo

Femminile: 6 posti

Maschile: 6 posti

Sci freestyle

Femminile: 3 post (slopestyle, big air e skicross)

Maschile: 1 posto (skicross)

Short track

Femminile: Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina.

Maschile: Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser.

Skeleton

Femminile: 1 posto

Maschile: 2 posti

Slittino

Femminile: 3 posti

Maschile: 3 posti

Doppio: 1 posto

Snowboard

Femminile: 6 posti

Maschile: 4 posti

