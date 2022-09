Giochi Olimpici

Quando la Regina Elisabetta si paracadutò con James Bond per inaugurare le Olimpiadi di Londra 2012

Indimenticabile il video di presentazione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Londra 2012, quando per presentare la Regina Elisabetta II al London Stadium, fu mandato in onda un video che ritraeva la stessa Regina d'Inghilterra insieme al mitico James Bond, e poi una serie di avvenimenti per celebrare l'intero Paese fino a un finto - ovviamente - lancio col paracadute dentro l'impianto.

