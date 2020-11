Giochi Olimpici

Road to Tokyo, Rachel Presti e le qualificazioni nel Surf

SURF - Rachel Presti ha 17 anni, è nata in Florida ma sua mamma è di Berlino e punta a qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo nel Surf, gareggiando per la Germania. Il surf è una nuova disciplina per i Giochi quindi anche i round di qualificazione sono “sconosciuti” ai più. Ray Presti prova a spiegarci come funziona, per arrivare a Tokyo preparati.

