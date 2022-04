Sergio Mattarella, ha incontrato la Squadra Italiana di ritorno dai Il Presidente della Repubblica,, ha incontrato la Squadra Italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022. Alla cerimonia, tenutasi al Palazzo del Quirinale, hanno preso parte le atlete e gli atleti azzurri vincitori di medaglia oltre a tecnici e dirigenti, guidati dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Al Capo dello Stato è stata riconsegnata la bandiera italiana da parte degli alfieri azzurri, Michela Moioli per le Olimpiadi di Pechino 2022, e Giacomo Bertagnolli per le Paralimpiadi.

Sergio Mattarella: "Vi ringrazio per i vostri sforzi, auguri per Milano-Cortina"

"La guerra è il contrario dello spirito olimpico. Avete onorato la nostra bandiera con il vostro impegno e i vostri risultati. L’appuntamento di Milano-Cortina 2026 sarà fondamentale per riaffermare nel mondo i valori delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi".

Giovanni Malagò a Mattarella: "Presidente, abbiamo fatto il tifo per lei"

"Ben ritrovato Presidente, Prima di celebrare le imprese realizzate a Pechino non posso non fare una considerazione. Ci eravamo lasciati il 23 dicembre alla consegna della bandiera con un affettuoso imbarazzo - ha detto Malagò riferendosi alla scadenza del mandato presidenziale e poi alla rielezione di Mattarella -. Siamo molto felici di dire ben ritrovato Presidente, le atlete e gli atleti hanno fatto il tifo per lei. Credo sia il giusto pensiero per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni".

Valentina Vezzali: "Sport unisce e ci rende fieri di essere italiani"

"Lo sport unisce e ci rende fieri di essere italiani. A nome del Governo, sono a esprimerle il mio grazie per l'attenzione e la vicinanza che ha sempre riservato allo sport, al quale lei stesso ha riconosciuto grande efficacia sul piano sociale, culturale ed educativo - le parole di Vezzali - Lo sport, nonostante la pandemia non si è mai fermato e ha emozionato gli italiani in un momento in cui il Paese aveva bisogno di messaggi positivi. Raccogliere il testimone a Pechino è stata una grande emozione - ha aggiunto - Abbiamo preso in carico la Bandiera a 5 cerchi perché la prossima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, nel 2026, vedrà protagonista l'Italia. Sarà l'occasione per far conoscere le nostre bellezze naturali, la nostra storia e il nostro patrimonio culturale. Potenzieremo le infrastrutture e investiremo affinché questo appuntamento sia una concreta opportunità di crescita nel solco della sostenibilità".

Luca Pancalli: "Peso conflitto su Giochi, Olimpiadi salvate da atleti"

"Il conflitto russo-ucraino è entrato nelle Paralimpiadi e ha gettato una pesante e cupa ombra su quella che sarebbe dovuta essere una festa dello sport in grado di valorizzare le differenze e che deve essere strumento di pace, elogio di quella perfetta imperfetta realtà del genere umano. Mai come questa volta i Giochi sono stati salvati dagli atleti che hanno deciso di onorare lo sport che amano, per questo i risultati vanno ancora più apprezzati".

Michela Moioli: "Fiera e onorata di aver rappresentato l'Italia"

"Ricorderò per sempre questa giornata. Milano-Cortina sarà l'Olimpiadi di tutti gli italiani, avremo di nuovo la possibilità di far sognare tutti".

Sofia Goggia: "Ho fatto qualcosa di incredibile"

"Sono riuscita a fare qualcosa di incredibile. Sono soddisfatta di quello che ho fatto perché non era affatto scontato. Il resto delle polemiche pre gara sono solo chiacchiere. Michela Moioli? Siamo come sorelle, è una grande amica".

Arianna Fontana: "Vorrei esserci a Milano-Cortina, vedremo"

"Sono contenta, essere qui e ritrovarci dopo le belle gioie delle Olimpiadi è un onore. Venendo qui ho ripensato al passato e alle altre volte che sono stata qui, sono tante belle emozioni La mia voglia di continuare c'è, da capire se si potrà fare serenamente. Sicuramente è qualcosa a cui aspiro, avendo fatto la mia prima Olimpiade a Torino sarebbe incredibile concludere a Milano. Fosse stata da un'altra parte avrei smesso - ha continuato - Con la Federazione ci parleremo al più presto. Quando? Già, oggi pomeriggio. Da parte mia la buona volontà c'è, vediamo se ci sarà anche dall'altra".

