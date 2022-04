Federica Brignone è stata invitata ieri ad un evento della Borsa Interazionale del Turismo tenutosi a Milano. Durante la manifestazione, la plurimedagliata olimpica ha consegnato la sua Coppa del Mondo generale, vinta nel 2020, per farla esporre alla Triennale, per una delle iniziative legate all’avvicinamento verso i Giochi di Durante l’evento la sciatrice azzurra ha parlato delle sue intenzioni proprio riguardo le prossime Olimpiadi invernali: “Faccio questa vita da 13 anni, una carriera tra le più lunghe della Coppa del mondo e sono tra le poche cha fanno tutte le discipline – per poi aggiungere – Il mio fisico è in salute e mi piace gareggiare, ma ovviamente sono una donna e quattro stagioni sono tante. Se sarò ancora competitiva e motivata ci sarò sicuramente, altrimenti parteciperò in un’altra veste”. è stata invitata ieri ad un evento dellaDurante la manifestazione, la plurimedagliata olimpica ha consegnato la sua Coppa del Mondo generale, vinta nel 2020, per farla esporre alla Triennale, per una delle iniziative legate all’avvicinamento verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. – per poi aggiungere –

Sulla sua decisione ovviamente peserà anche la possibilità di disputare le Olimpiadi sul terreno di casa, fattore che può risultare decisivo, come ha rivelato anche Arianna Fontana. Brignone ha continuato così: “Ho iniziato il mio percorso olimpico a Vancouver 2010, a Torino 2006 ero troppo giovane. Ho fatto quattro edizioni tutte molto lontane da casa. Arianna (Fontana ndr.) però fa un altro sport, può permettersi di prendersi due stagioni off, per noi sciatrici non è fattibile. Sicuramente mi impegnerò per esserci, ma non voglio decidere adesso”. L’intervento si è poi spostato sui suoi successi in Coppa del Mondo, dalla generale del 2020, alla Coppa di specialità in SuperG di quest’anno per poi passare ad un tema purtroppo di attualità, ovvero il caso di stalking denunciato dalla pallavolista Alessia Orro: “Essere una sportiva di alto livello non è facile, soprattutto se sei un personaggio pubblico. È importantissimo che noi atlete possiamo sentirci al sicuro nel nostro mondo”.

