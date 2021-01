Giochi Olimpici

Sojun Chin, dalle difficoltà a PyeongChang 2018

OLIMPIADI - Il suo sogno era quello di partecipare alle Olimpiadi e con i Giochi in casa, a PyeongChang nel 2018, il desiderio si è avverato. Sojung Chin ricorda le prime avventure in Nazionale, con la squadra composta sì da hockeiste ma anche da pattinatrici di artistico o speed skater, perché non c’erano abbastanza ragazzine in Corea del Sud.

