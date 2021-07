Per i Giochi Olimpici di Tokyo, Italia Team, Barbie ed EA7 Emporio Armani si ritrovano a collaborare per uno scopo benefico e per celebrare le atlete italiane. Sono infatti state create tre Barbie, in edizione limitatissima, con total look EA7 Emporio Armani, che saranno poi messe all'asta per supportare la Fiagop, Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Onlus.

I 3 pezzi unici voleranno a Tokyo insieme all'Italia Team e verranno esposte a Casa Italia Tokyo 2020. Il primo è stato svelato proprio poche ore fa: la Barbie indossa la divisa che avrà anche l'Italia Team a Tokyo, ovviamente griffata EA7 Emporio Armani, marchio che vestirà ufficialmente tutto l'Italia Team, accessori compresi, in collaborazione con CONI e CIP. Per la prima Barbie, l'esclusiva grafica realizzata è un omaggio alla cultura tradizionale del Paese del Sol Levante, perché proprio il Sol Levante viene reinterpretato coi colori del Tricolore, mentre la scritta Italia racchiude al suo interno un riferimento al torii, tradizionale portale d'accesso giapponese che porta ad un jinja (santuario shintoista) o, più semplicemente, a un'area sacra. Le altre due Barbie verranno invece svelate durante le competizioni femminili dei Giochi Olimpici e al termine dell'edizione a cinque cerchi saranno messe all'asta per supportare la Fiagop, federazione che, insieme alle sue associate, opera affinché i bambini malati di tumore e di leucemia possano vedere rispettato il loro diritto alla salute e a una buona qualità della loro vita. In questa direzione, anche il CONI si spende molto in varie iniziative a supporto della stessa Fiagop, in particolare l'evento "Io corro per loro-Bambini senza cancro", in programma a Milano per il 26 settembre 2021, a sostegno della ricerca scientifica.

Tokyo 2020 Tokyo 2020, ufficiale lo stop alle Olimpiadi anche per i volontari 22/03/2021 A 15:57

Tokyo 2020 Giochi da Ragazze: Irma Testa 28/12/2020 A 07:26