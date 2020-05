Tokyo 2020, Bach: “Il CIO anticiperà 800 milioni di dollari per coprire i costi del rinvio"

Dal nostro partner OAsport.it

Tra le tante attività che sono state rimandate e posticipate a causa dell’avvento della pandemia globale del Covid-19, l’evento più importante che ha subito un duro colpo dal proliferare del virus in questo periodo è di certo l’Olimpiade che era in programma in Giappone per quest’estate e che è stata inevitabilmente rinviata di un anno. Se quando il CIO ha annunciato la storica decisione nessuno, di fronte alla salvaguardia della salute globale, aveva particolarmente storto il naso, col passare dei giorni tutti coloro che avevano investito su questo evento, così catalizzante per l’economia stessa di un paese, hanno lentamente iniziato a fare la conta dei danni economici provocati da questa scelta, rendendosi immediatamente conto che la situazione era ben più grave del previsto.

Quando si pensa ad una rassegna olimpica si devono infatti includere tanto le spese quanto gli introiti di tutti coloro che lavorano per essa, comprendendo alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, musei, servizi di sicurezza, servizi di catering… L’Olimpiade è infatti un qualcosa che trascende, soprattutto dal punto di vista economico, il solo ambito sportivo e va ad impattare in maniera netta sull’intero bilancio dello stato che la organizza. Proprio per cercare di tamponare questi gravi danni economici, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, nel corso della teleconferenza stampa al termine dell’Esecutivo del Cio, è intervenuto in questi termini:

Il Comitato Olimpico Internazionale anticiperà 800 milioni di dollari (circa 740 milioni di euro) per coprire i costi dovuti al posticipo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e per supportare le federazioni internazionali a seguito della crisi causata dal coronavirus.

La sensazione è quindi che questi fondi potranno bastare per tamponare parte degli introiti persi con il rinvio della rassegna, nella speranza che la prossima estate tutto sarà ancora più bello e vantaggioso per tutti.

