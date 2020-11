Giochi Olimpici

Tokyo 2020, Bach: "Maggior numero di atleti e spettatori arriveranno qui vaccinati"

OLIMPIADI - Gli atleti olimpici e i tifosi in arrivo per le Olimpiadi di Tokyo dovranno probabilmente essere vaccinati per proteggere il pubblico giapponese, è quello che ha dichiarato il presidente del CIO Thomas Bach dopo l'incontro con il nuovo primo ministro Yoshihide Suga. È stato il primo incontro di Bach con Suga e il suo primo viaggio in Giappone da quando le Olimpiadi sono state rinviate.

