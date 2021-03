Thomas Bach, presidente del Cio, confermato tale dopo la 137esima sessione del Comitato olimpico internazionale, ribadisce ancora una vola che le Olimpiadi di Tokyo, rinviate la scorsa estate a causa del covid e in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021, non sono in dubbio.

Tokyo resta la città olimpica che si è preparata al meglio nella storia e in questo momento non abbiamo motivi per dubitare che la cerimonia di apertura si terrà il 23 luglio. Grazie alla determinazione e al supporto dei nostri stakeholder, la questione non è 'sè ma 'come' si svolgeranno questi Giochi Olimpici

Salute in primis

"I nostri sforzi sono concentrati su come affrontare il Covid-19 - ha ribadito il numero uno dello sport -. In questo contesto, insieme ai nostri partner e amici giapponesi, stiamo sviluppando playbook completi con contromisure basate sulla scienza. La consulenza tecnica che stiamo ricevendo dalla comunità scientifica, dall'organizzazione mondiale della sanità, dagli esperti di salute di tutto il mondo, è essenziale. Dobbiamo essere guidati dalla scienza e dai fatti: è una dura battaglia, ma la stiamo combattendo con la convinzione di vincerla. La nostra priorità era, è e sarà sempre la salute e la sicurezza di tutti coloro che parteciperanno ai Giochi Olimpici".

Come gli atleti

"Stabiliremo contromisure specifiche che si applicheranno a tutti i diversi gruppi che parteciperanno ai Giochi Olimpici: atleti, staff, ufficiali di gara, volontari, sponsor, media, spettatori, popolo giapponese. Considereremo anche come ciascuno di questi gruppi interagirà tra loro e quali misure specifiche saranno necessarie per mantenere tutti al sicuro- ha ribadito- Questa lotta contro il virus, come tutti sappiamo, è dura. Ma stiamo combattendo per e come atleti olimpici: ovvero con piena determinazione, con la volontà di vincere, con il duro lavoro ogni giorno e con tutta la forza fisica e mentale che abbiamo".

Hashimoto: "Portare i Giochi al successo con la diversità"

