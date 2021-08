Con le due leggendarie medaglie d'oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs adesso sorride anche il medagliere. A metà di questi Giochi e con una settimana di gare ancora davanti, l’Italia ha già eguagliato il bottino dell'ultima Olimpiade di Rio 2016: 28 tra ori, argenti e bronzi (ora sono 27 ufficialmente, ma va aggiunta la medaglia certa che arriverà dalla coppia della vela Tita-Banti). A livello di risultati siamo in linea con i pronostici, che alla vigilia di Tokyo ci assegnavano tra le 30 e le 40 medaglie, con almeno otto d'oro. C’è ancora tempo per centrare l’obiettivo, pur con qualche rimpianto, visto ad esempio le grandi delusioni nella scherma (mai così male da Mosca 1980). I nostri azzurri, però, hanno messo nel mirino il record del numero di medaglie vinte complessivamente in una sola edizione delle Olimpiadi. Fino ad oggi le migliori edizioni a livello di medaglie conquistate dall'Italia sono due: quella casalinga di Roma 1960 e quella di Los Angeles 1932.

Le migliori edizioni per medaglie dell'Italia alle Olimpiadi

Edizione Numero medaglie Roma 1960 36 Los Angeles 1932 36 Atlanta 1996 35 Sydney 2000 34 Atene 2004 32 Los Angeles 1984 32

Ora ci sono più medaglie a disposizione

I 36 podi ottenuti nel 1960 furono impreziositi da ben 13 primi posti. Va specificato anche che in quella edizione si assegnarono in totale 461 medaglie, meno della metà di quelle ora in palio in terra giapponese (a Rio ad esempio furono 974). I 36 sigilli di Roma sono stati sfiorati nell’edizione di Atlanta 1996 (35 medaglie complessive), mentre Los Angeles 1932 resta anche l’unica edizione in cui le 36 medaglie italiane sono stati equamente suddivisi tra ori, argenti e bronzi: 12.

Record di bronzi, ora servono gli ori

In questa Olimpiade è già stato battuto il record per il maggior numero di bronzi conquistati dalla Nazionale italiane in una singola rassegna olimpica: 15. Più di tutta Roma 1960, più di tutta Sydney 2000, quando furono 13. L'edizione di Los Angeles 1984, invece, è quella che ha fatto registrare il massimo per ori (14, ben 10 più degli attuali). L'Italia non raggiunge quota 30 medaglie da Atene 2004, mentre è da Sydney 2000 che non si vede una situazione in cui almeno due dei tre metalli, in chiave tricolore, sono in doppia cifra (allora erano tutti e tre).

Mancano 9 medaglie, dove possiamo vincerle?

Quindi, in sostanza, all'Italia mancano nove medaglie per stabilire il nuovo primato e rendere questa spedizione olimpica giapponese indimenticabile. Dove possiamo vincerle? Innazitutto ci sono i cinque sport di squadra ancora in corsa: quarti di finale da giocare per volley maschile e femminile, Settebello, Italbasket, ottavi per Lupo-Nicolai nel beach-volley. Vanessa Ferrari si gioca tantissimo oggi stesso e poi c'è attesa per Viviani nell'Omnium, dove è campione olimpico in carica. E il penultimo giorno va in scena anche Franck Chamizo, che nella lotta libera cercherá di raggiungere almeno il podio, come a Rio; e occhio anche a Luigi Busá nel karate, oro nella Premier League 2021. Da tenere d'occhio anche l'inseguimento a squadre in pista nel ciclismo e il fondo, dove Rachele Bruni e Gregorio Paltrinieri sono le nostre punte di diamante. Nell'atletica non ci sono altre grandi speranze, ma un paio di possibili sorprese potrebbero anche arrivare. Insomma, ci sono buone possibilitá per scrivere un'altra grande pagina di storia italiana.

