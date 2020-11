Giochi Olimpici

Tokyo 2020: Ruben Limardo, il campione olimpico che si allena di giorno e fa il rider la sera

Per colpa della situazione economica e della pandemia, il campione olimpico di scherma a Londra 2012 si è trovato costretto a dover lavorare per mantenere la sua famiglia. Divide in due le sue giornate, la mattina in palestra e la sera in strada come rider. Come lui tanti atleti si trovano nella stessa situazione ma confida che il prossimo anno possa regalare soddisfazioni.

