Bach: "Che i Giochi del 2021 siano la luce in fondo al tunnel e il festival dell'umanità"

Il presidente del CIO scrive una lunghissima lettera al mondo dello sport, invitando tutti a non perdere la speranza.

Continuiamo a lavorare, e dialoghiamo fruttuosamente con gli atleti e i comitati olimpici nazionali. Basandoci sulle indicazioni dell'Oms, ci regoliamo per eventuali adattamenti dell'organizzazione e degli afflussi delle masse in momenti come questo. Ma abbiamo un'opportunità unica, fare in modo che Tokyo 2020 sia il festival del genere umano, il simbolo della resilienza e del superamento del coronavirus. Immaginate che potente segnale di speranza per il mondo sarebbe questa Olimpiade: la fiamma olimpica può essere la luce in fondo all'oscurità di questo tunnel in cui si trova ora l'umanità

Così Thomas Bach si rivolge al mondo dello sport in una lunghissima lettera aperta pubblicata sul sito del CIO: un inno alla speranza e un invito a non mollare in questi tempi difficili.

Il sostegno a oltranza dei Giochi

Il presidente del Comitato Olimpico internazionale prende in considerazione molti degli aspetti che andranno a impattare sulla vita quitidiana a causa del Coronavirus, da quello economico a quello sociale, e perciò cerca di mantenere vivo l'ottimismo e di alimentare la possibilità che i Giochi Olimpici si possano disputare il prossimo anno.

Tutti noi dobbiamo compiere ogni sforzo per assicurarci che i Giochi Olimpici siano sostenuti dall'intera comunità internazionale a dimostrazione della "Unità dell'umanità in tutte le nostre diversità", che i Giochi Olimpici costruscono ponti per tutti senza alcun tipo di discriminazione; e che inoltre i Giochi Olimpici con i loro eventi unici a livello sportivo, culturale e sociale dovrebbero essere oltre qualsiasi considerazione politica o di altra natura divisiva.

Il messaggio conclusivo

In conclusione, dopo molte considerazioni e parole di fiducia verso il futuro, arrivano i propositi operativi:

Spero che con tutte queste idee4 io possa contribuire a una discussione costruttiva. Inoltre propongo una consultazione ad ampio raggio tra tutti noi sotto la guida del Comitato Esecutivo del CIO, come abbiamo fatto per l'Agenda Olimpica 2020. Già gli Antichi Greci, ai quali dobbiamo i Giochi Olimpici, sapevano che da ogni crisi si crea un'opportunità. Fateci cogliere questa opportunità in una via di unità e creatività per emergere da questa crisi ancora più forti di prima. Il mondo post-Coronavirus avrà bisogno dello sport e noi siam pronti a contribuire alla sua formazione con i nostri valori olimpici.

