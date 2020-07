Bach: "Massimo impegno per Olimpiadi sicure nel 2021. E non a porte chiuse"

In una videoconferenza con i giornalisti il presidente del CIO ha ribadito le linee-guida per l'organizzazione delle Olimpiadi giapponesi, in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021

Il Comitato Olimpico Internazionale rimane "pienamente impegnato" nella messa in scena dei Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021 e sta prendendo in considerazione "scenari multipli" per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Lo ha dichiarato il presidente del CIO, Thomas Bach ai giornalisti in una teleconferenza dopo l'incontro del Comitato Esecutivo.

Stiamo lavorando tutti insieme con i nostri partner e amici giapponesi per celebrare le Olimpiadi il prossimo anno dal 23 luglio all'8 agosto 2021. L'intero Cio sta seguendo il principio che abbiamo stabilito prima del rinvio dei Giochi olimpici di Tokyo secondo cui la priorità è la sicurezza di tutti i partecipanti. Per questo motivo, stiamo lavorando ora su più scenari dell'organizzazione per quanto riguarda la situazione sanitaria. L'OMS sta svolgendo un ruolo molto importante, continuiamo ad essere guidati dai suoi consigli.

Tokyo 2020 Bach: “Sarebbe stato più semplice cancellare i Giochi. Ma siamo qui per organizzarli" 13/07/2020 A 11:11

Bach ha chiaramente espresso la sua riluttanza ad ospitare i Giochi in stadi vuoti, una pratica ormai comune nello sport in questi mesi di riapertura.

Le Olimpiadi a porte chiuse sono chiaramente qualcosa che non vogliamo. Stiamo quindi lavorando per i Giochi olimpici che, da un lato, salvaguardino la salute di tutti i partecipanti e, dall'altro, riflettano lo spirito olimpico.

Oggi Tokyo ha dato l'allarme rosso per il Coronavirus, il suo massimo livello di allarme dopo un aumento di casi nella capitale giapponese.

Play Icon WATCH All Around,Episodio 10: Come le ginnaste hanno reagito alla cancellazione di Tokyo 2020 00:01:44

Tokyo 2020 Gli organizzatori di Tokyo 2020 non hanno dubbi: "I Giochi si faranno nel 2021" 09/07/2020 A 12:24