Ci siamo, le Olimpiadi di Tokyo 2021 si apriranno ufficialmente con la Cerimonia d’Apertura in programma quest’oggi alle ore 20.00 giapponesi, le 13.00 italiane. Dal punto di vista squisitamente agonistico, la competizione ha già preso il via con i tornei di softball e di calcio, senza considerare il canottaggio e il tiro con l’arco.

Ufficialmente, però, la proclamazione di apertura della rassegna a Cinque Cerchi arriverà nella Cerimonia citata in un contesto un po’ triste, visto che lo stadio sarà a porte chiuse per cercare di contenere il rischio contagi. Il Covid, inevitabilmente, ha condizionato e condizionerà la scelte di tutti in un modo o nell’altro e questo riguarda anche la classica parata delle delegazioni che sfileranno.

Il riferimento è al Brasile che, come confermato dall’Ansa, vedrà solo quattro componenti: oltre ai due portabandiera, la judoka Ketleyn Quadros e il pallavolista Bruninho, ci saranno il capo missione Marco La Porta e un dirigente amministrativo. Quattro è il numero minimo che richiede il CIO a ogni delegazione per poter prendere parte alla Cerimonia menzionata.

Delegazione brasiliana che sfilerà per 150ma e quindi si presenterà in “formazione assai ridotta”.

