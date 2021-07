Nonostante le rigide restrizioni in vigore, la gente di Tokyo sta cercando di sfruttare al meglio la situazione godendosi la frenesia e l'eccitazione delle Olimpiadi come meglio può. Abbiamo visitato tre affascinanti località di Tokyo, e abbiamo coinvolto gli abitanti del posto per discutere del clima olimpico che si respira in città e delle aspettative post-pandemia.

Tokyo Sports Square

Tokyo Sports Square è un'accattivante esposizione limitata all’evento che mette in mostra non solo i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma anche deliziose specialità culinarie locali e vari beni culturali del Giappone. La spaziosa struttura offre una vasta selezione di oggetti olimpici, souvenir e varie esperienze culturali giapponesi.

Tokyo Sports Square Credit Foto From Official Website

Parlando con la gente del posto abbiamo colto un moderato entusiasmo per i giochi, con un particolare interesse per il calcio e gli eventi di atletica leggera, le specialità in cui i giapponesi riversano le maggiori speranze di successo per i loro migliori atleti. Le persone con cui abbiamo parlato hanno anche espresso un forte interesse per gli sport olimpici aggiunti di recente, come il surf e lo skateboard. I visitatori apprezzano molto il Tokyo Sports Square, perché permette loro di sostenere i propri atleti e di mostrare il fascino del Giappone al resto del mondo.

A pochi passi dal Tokyo Sports Square troviamo Ginza, un quartiere di alta moda rinomato per lo shopping di lusso. È un distretto in netto contrasto con la zona di Yurakucho, più informale, da cui siamo appena arrivati. Riusciremo a trovare anche qui un po’ di eccitazione per i giochi olimpici?

Passeggiando per le eleganti strade del quartiere abbiamo parlato con alcuni giapponesi dei giochi, e abbiamo rilevato un certo entusiasmo. Sebbene queste olimpiadi si svolgeranno senza spettatori sugli spalti, le persone con cui abbiamo parlato hanno espresso un sincero desiderio di trarre il meglio dalla situazione, guardando avanti nella speranza di un futuro più luminoso. Tiferanno per i loro atleti giapponesi preferiti dal divano di casa, aspettando con ansia il giorno in cui i turisti stranieri potranno di nuovo percorrere le affascinanti strade di Ginza.

La baia di Tokyo

L'area della baia di Tokyo, con le sue numerose arene e strutture sportive edificate di recente, è una parte di Tokyo incredibilmente suggestiva e moderna, ideale per ospitare i suoi numerosi eventi olimpici. È anche un gradito rifugio dalle zone più movimentate della città, in quanto presenta infiniti parchi verdi e lussureggianti, splendide viste sul mare e una piacevole brezza oceanica.

Tokyo Bay Arena Credit Foto Getty Images

Dopo aver visto la fiamma olimpica esposta, abbiamo chiesto ad alcuni abitanti del posto il loro punto di vista sugli eventi in corso nelle immediate vicinanze e in aree più distanti. Gli intervistati hanno espresso entusiasmo per gli atleti e per gli eventi in cui il Giappone ha lasciato un segno duraturo. Abbiamo colto un enorme ma sottaciuto orgoglio per vari atleti e squadre giapponesi - le stelle del tennis Naomi Osaka e Kei Nishikori, la nuotatrice Rikako Ikee, così come le squadre di baseball e di calcio giapponesi, per citarne alcune.

La gente di Tokyo sta cercando in tutti i modi di godersi i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, e guarda al futuro con occhi pieni di speranza. Le persone che abbiamo incontrato hanno dimostrato fede e ottimismo verso il futuro, nella speranza di tornare alla normalità, quando i visitatori di tutto il mondo potranno ancora una volta essere accolti dalla loro rinomata ospitalità e dal loro fascino discreto.

