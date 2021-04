Notizie preoccupanti arrivano dal Giappone. Il portavoce del partito al Governo, Toshihiro Nikai, ha infatti rilasciato dichiarazioni poco rassicuranti dopo la punta massima di contagi da Covid-19 toccata nel Paese del Sol Levante.

Il Giappone potrebbe rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo se l'aumento dei casi di coronavirus nel Paese rendesse l'evento impossibile

A Osaka, infatti, si è raggiunta la cifra record di 1130 nuovi contagi e così Nikai spiega la posizione del Governo all'agenzia Kyodo News, come riportato già da alcune testate italiane.

Se la situazione sarà impossibile dobbiamo prendere una decisione senza esitazione. Quale sarebbe il significato delle Olimpiadi se diffondiamo questa malattia infettiva a molte persone durante le Olimpiadi?

La situazione di Osaka è preoccupante, ma l'allarme riguarda tutto il Paese, con più di 36mila casi tra ceppo originario e varianti, e con il sistema sanitario nazionale sotto pressione.

Finora si era sempre dato per certo che i Giochi, seppur con misure restrittive per quanto riguarda il pubblico e con protocolli rigidissimi all'interno del Villaggio Olimpico, si sarebbero disputati e questa è la prima volta nel 2021 che vengono messi in discussione.

Lo scorso anno l'annuncio del rinvio fu dato il 24 marzo , quindi ora i tempi sono davvero stretti per prendere una decisione.

