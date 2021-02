All’inizio di questa settimana è stata pubblicata la prima edizione del Playbook, il documento che contiene tutte le linee guida da seguire per garantire la massima sicurezza alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2021 . Un vero e proprio vademecum creato in collaborazione da CIO, IPC e dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici nel quale vi saranno una serie di regole da seguire ed i comportamenti da tenere per prevenire la problematica rappresentata dal Covid-19.

I protagonisti delle gare e lo staff dovranno monitorare la propria temperatura per 14 giorni prima di recarsi in terra nipponica. Si parla anche di evitare grida e cori nel tifo, suggerendo applausi semplici ai propri compatrioti. Ciò potrebbe far pensare che non si possa cantare il proprio inno nazionale, ma a tal proposito non c’è stato un veto dall’organizzazione. Non resta che attendere anche le decisioni in merito alla presenza o meno del pubblico, ma la sensazione è che si vada verso una rassegna a Cinque Cerchi a porte chiuse, tenuto conto delle regole che tutti dovranno rispettare.