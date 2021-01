Le ultime notizie però, hanno lasciato a bocca aperta gli atleti che non vogliono vedere distrutto il loro sogno Olimpico. E mentre il CIO ha dichiarato a Eurosport che nella peggiore delle ipotesi l'evento potrebbe non accogliere spettatori da tutto il mondo - ma solo Giapponesi - il comitato sta comunque lavorando per avere dei "veri e propri Giochi completo" perché non riguarda solo gli atleti, ma anche tutto il contorno di persone unite che rende al meglio lo Spirito Olimpico.

“Agli atleti dico di continuare ad allenarsi così. Lato nostro, mi metto una mano sul cuore per dire che stiamo lavorando per avere dei Giochi completi, con il pubblico. Perché le persone saranno la luce alla fine del tunnel di questo momento molto oscuro”

E sulla possibilità di un ulteriore rinvio, in attesa dei vaccini per tutti, Mark Adams risponde così: “I Giochi ci saranno quest’anno, quindi non abbiamo bisogno di pensare ad un rinvio o altro. Non c’è piano B, crediamo fermamente di vedere i Giochi questa estate. Il vaccino non è una cosa di cui abbiamo bisogno necessariamente, potremmo farcela anche senza. Guardate la Premier League o altri grandi eventi nel mondo, ci sono! I vaccini sicuramente aiutano, ci danno più sicurezza. Noi potremmo avere più test, per esempio nel Villaggio Olimpico. I villaggi saranno aree specifiche, ristrette. Abbiamo preso tutte le misure necessarie”.