Italia, ma siamo ancora alla disperata ricerca degli ori (Paltrinieri che cerca l'impresa bis Tamberi, ma anche Tortu e Jacobs che vogliono conquistare il pass per la finale dei 100 metri (prima assoluta per l'Italia). Si chiude poi la fase a gironi del volley, con gli azzurri già qualificati ai quarti. Occhio poi alla vela con Silvia Zennaro nel Laser Radial e alla coppia Tita-Banti nel Mixed Nacra 17. Altre quattro medaglie per l', ma siamo ancora alla disperata ricerca degli ori ( ora siamo 16esimi nel medagliere ). Nel day 9 di Tokyo, però, avremo diverse occasioni per fare qualcosa di importante, dalla squadra di fioretto maschile ache cerca l'impresa bis anche nei 1500 sl . Poi è il grande giorno dell'atletica, con la finale del salto in alto per, ma ancheche vogliono conquistare il pass per la finale dei 100 metri (prima assoluta per l'Italia). Si chiude poi la fase a gironi del volley, con gli azzurri già qualificati ai quarti. Occhio poi alla vela connel Laser Radial e alla coppianel Mixed Nacra 17.

Pizzolato, sei incredibile: il film del bronzo da urlo

Tokyo 2020 Paltrinieri superstar: cuore e tenacia più forti di una malattia 29/07/2021 A 05:22

Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Nespoli, mix di tensione e precisione: il film del suo argento

Da Paltrinieri a Tamberi, le speranze di medaglia nel day-9

Torna in acqua Gregorio Paltrinieri che cerca un'altra impresa. Dopo l'argento, insperato negli 800 sl, questa volta l'atleta carpigiano cerca fortuna nei 1500 sl. Non che siano gare fuori portata per Paltrinieri che, ricordiamo, arriva però a queste Olimpiadi debilitato dall'avere avuto la mononucleosi appena un mese prima dei Giochi. Negli 800 sl si qualificò col penultimo tempo, salvo poi prendere l'argento in finale. Che cosa può combinare nei 1500 sl? Sperare in una medaglia non costa nulla, sarebbe una doppia impresa. Ci sono poi le staffette miste 4x100, ma l'Italia non ha grandi chance di salire sul podio.

PALTRINIERI IN FINALE NEI 1500: RIVIVI LA SUA PROVA

È anche il grande giorno dell'atletica e dei 100 metri. Dopo le qualificazioni, si gioca per semifinali e finali con Filippo Tortu e Marcel Jacobs. Il primo è entrato in semifinale da ripescato, con il tempo di 10''10, ma chi ha stupito tutti è Jacobs che ha fatto segnare il tempo di 9''94, facendo segnare il nuovo record italiano. E dire che il velocista non è neanche soddisfatto della sua prova... Si può sognare l'accesso alla finale, che sarebbe la primissima volta per l'Italia alle Olimpiadi. E poi, perché non sognare una medaglia? Non c'è infatti un vero padrone dei 100 metri dopo il ritiro di Bolt. Chi sarà oro olimpico?

"MA COSA HA FATTO?": JACOBS DA RECORD, LA GIOIA DEI COMMENTATORI

Non c'è solo la prova dei 100 metri, perché è anche il giorno di Tamberi nel salto in alto. Dopo il 5° posto nelle qualificazioni, cerca un grande risultato nella finale. Era, e rimane, la nostra migliore carta da giocarci per una medaglia nell'atletica, medaglia olimpica che manca all'Italia da Londra 2012. Tamberi non è che abbia davvero brillato in questa parte della stagione, ma ha fatto di tutto per arrivare al top in questo appuntamento.

TAMBERI IN FINALE, I SALTI DELLE QUALIFICAZIONI

In pedana anche i ragazzi della scherma. C'è la squadra di fioretto maschile con Avola, Cassarà, Foconi e Garozzo. A parte qualche guizzo, in realtà, la spedizione azzurra di scherma non è stata brillante qui a Tokyo, considerando che non è arrivato neanche un oro. Che il quartetto azzurro possa invertire la tendenza? Non sarà facile, non siamo i favoriti, ma si può puntare alla finale.

Chance di medaglia anche dalla vela, con Silvia Zennaro nella classe Laser Radial. Le prime 7 sono tutte nello spazio di 23 punti alla vigila della Medal Race: l'atleta di Chioggia ha un -5 dal terzo posto. Non era indicata alla vigilia delle Olimpiadi come possibile medagliata, ma giacché siamo nel ballo, continuiamo a ballare.

L'Italia non c'è, la Cina vince 3-0: gli highlights in 210"

Calendario completo degli italiani nel day 9 (orario italiano)

Ore 0:30 – GOLF maschile (ULTIMO GIRO): GUIDO MIGLIOZZI E RENATO PARATORE;

Ore 0:45 – EQUITAZIONE individuale e a squadre (cross country): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO;

Ore 1:30 – TIRO A SEGNO maschile 25 metri pistola (qualificazione): RICCARDO MAZZETTI, TOMMASO CHELLI;

Ore 2:10 – ATLETICA femminile lancio del martello (qualificazioni, gruppo A): SARA FANTINI;

Ore 3:30 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (FINALE): LORENZO ZAZZERI;

Ore 3:44 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (FINALE): GREGORIO PALTRINIERI;

Ore 3:45 – ATLETICA maschile 400 metri maschili (batterie): DAVIDE RE, EDOARDO SCOTTI;

Ore 3:45 – SCHERMA fioretto a squadre maschile (quarti di finale): ITALIA;

Ore 4:15 – NUOTO femminile 4X100 metri mista (FINALE): ITALIA;

Ore 4:36 – NUOTO maschile 4X100 metri mista (FINALE): ITALIA;

Ore 5:00 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate): RUGGERO TITA E CATERINA MARIANNA BANTI;

Ore 5:00 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO;

Ore 5:10 – VELA maschile 470 (regate): GIACOMO FERRARI, GIULIO CALABRO’;

Ore 6:40 – SCHERMA fioretto a squadre maschile (semifinali): EVENTUALE ITALIA;

Ore 8:30 – VELA femminile Laser Radial (MEDAL RACE): SILVIA ZENNARO;

Ore 9:25 – VOLLEY maschile Italia-Venezuela (gironi);

Ore 11:30 – SCHERMA fioretto maschile a squadre (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 12:10 – ATLETICA maschile salto in alto (FINALE): GIANMARCO TAMBERI;

Ore 12:15 – ATLETICA maschile 100 metri (semifinali): LAMONT MARCELL JACOBS, FILIPPO TORTU;

Ore 12:45 – ATLETICA femminile 100 metri ostacoli (semifinali): LUMINOSA BOGLIOLO;

Ore 12:50 – SCHERMA fioretto maschile a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 14:05 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (semifinali): ALESSANDRO SIBILIO;

Ore 14:50 – ATLETICA maschile 100 metri (FINALE): EVENTUALE LAMONT MARCELL JACOBS, FILIPPO TORTU;

