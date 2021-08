Italia che sale così al 9° posto del medagliere (Vanessa Ferrari che sogna di andare a medaglia, Filippo Randazzo nel salto in lungo. Si chiudono i gironi di pallanuoto con l'Italia che affronta la temibile Ungheria, si chiudono anche i gironi di volley femminile con le azzurre che affrontato gli USA per restare in testa. È anche il giorno in cui inizia il ciclismo pista, con i quartetti maschili e femminili che cercano subito la qualificazione per la semifinale nell'inseguimento a strade. Finalmente ci siamo sbloccati. Doppio oro in rapida successione per gli italiani: prima Gianmarco Tamberi nel salto in alto , poi Marcell Jacobs nei 100 metri . Due prime assolute per i colori azzurri, con l'che sale così al 9° posto del medagliere ( la top 20 ). Ma non finisce qui, perché possiamo sognare ancora. È il giorno della finale del corpo libero di ginnastica conche sogna di andare a medaglia, dopo due quarti posti consecutivi nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi. Ci proverà anchenel salto in lungo. Si chiudono i gironi di pallanuoto con l'Italia che affronta la temibile Ungheria, si chiudono anche i gironi di volley femminile con le azzurre che affrontato gli USA per restare in testa. È anche il giorno in cui inizia il ciclismo pista, con i quartetti maschili e femminili che cercano subito la qualificazione per la semifinale nell'inseguimento a strade.

Da Vanessa Ferrari a Daisy Osakue, le speranze di medaglia nel day-10

È il grande giorno di Vanessa Ferrari che, dopo i quarti posti a Londra 2012 e Rio 2016, vuole centrare quella medaglia olimpica che tanto le manca. La finale del corpo libero si presenta senza una chiara favorita dopo il ritiro di Simone Biles che non parteciperà neanche a questa prova. La Ferrari è stata bravissima negli esercizi di domenica 25, ottenendo addirittura il miglior punteggio per arrivare in finale. Nonostante l'assenza della Biles, non mancherà comunque la concorrenza considerando la presenza di Jade Carey, Jessica Gadirova, Viktoria Listunova e Angelina Melnikova.

Dopo gli ori di Jacobs e Tamberi, l'atletica non finisce qui. Siamo in finale nel salto in lungo con Filippo Randazzo, anche se deve alzare la propria asticella per finire in zona medaglia. L'8,12 metri, il suo personale, non basterebbe, ma in questi giorni di impresa, chissà che Randazzo possa regalarci anche lui delle emozioni.

Cerchiamo riscatto nel tiro a segno dopo qualche passaggio a vuoto in questa Olimpiade. Ci provano Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo nella carabina 50 metri 3 posizioni, la stessa gara che 5 anni fa ci fece alzare dal divano per l'oro di Niccolò Campriani. Non abbiamo grandi chance di medaglia, a dire la verità, ma l'imperativo è provarci. Ci saranno anche Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti nella pistola 25 metri.

Ha conquistato un posto in finale anche Daisy Osakue, con record italiano, nel lancio del disco. È stata una sorpresa vederla qualificarsi per la finale, ma con una prestazione davvero importante. Già l'essere in finale è un successo, vedremo se potrà regalarci qualcosa di più.

Calendario completo degli italiani nel day 10 (orario italiano)

Ore 1:30 – TIRO A SEGNO maschile 25 metri pistola (qualificazioni): RICCARDO MAZZETTI, TOMMASO CHELLI;

Ore 2:30 – CANOA SPRINT femminile k1 200 metri (batterie): FRANCESCA GENZO;

Ore 2:35 – ATLETICA femminile 1500 metri (batterie): FEDERICA DEL BUONO, GAIA SABBATINI;

Ore 3:00 – PALLANUOTO maschile Ungheria-Italia;

Ore 3:20 – ATLETICA maschile salto in lungo (FINALE): FILIPPO RANDAZZO;

Ore 3:21 – CANOA SPRINT maschile K1 1000 metri (batterie): SAMUELE BURGO;

Ore 3:30 – ATLETICA femminile 200 metri (batterie): GLORIA HOOPER, DALIA KADDARI;

Ore 4:05 – VOLLEY femminile Usa-Italia;

Ore 4:30 – TIRO A SEGNO maschile carabina 50 metri 3 posizioni (qualificazioni): LORENZO BACCI, MARCO DE NICOLO;

Ore 4:45 – CANOA SPRINT femminile K1 200 metri (quarti di finale): EVENTUALE FRANCESCA GENZO;

Ore 4:50 – ATLETICA femminile 100 metri ostacoli (FINALE);

Ore 5:00 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO;

Ore 5:22 – CANOA SPRINT maschile K1 1000 metri (quarti di finale): EVENTUALE SAMUELE BURGO;

Ore 7:30 – TIRO A SEGNO maschile pistola 25 metri (FINALE): EVENTUALE RICCARDO MAZZETTI, TOMMASO CHELLI;

Ore 8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (eliminatorie): LORENZO MARSAGLIA;

Ore 8:30 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (qualificazioni e batterie): ITALIA;

Ore 9:50 – TIRO A SEGNO maschile carabina 50 metri 3 posizioni (FINALE): EVENTUALE LORENZO BACCI, MARCO DE NICOLO;

Ore 10:00 – EQUITAZIONE salto ad ostacoli individuale (qualificazioni): EMANUELE GAUDIANO;

Ore 10:00 – EQUITAZIONE salto ad ostacoli a squadre (FINALE): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO;

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile (ottavi di finale): PAOLO NICOLAI/DANIELE LUPO;

Ore 10:02 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (qualificazioni): ITALIA;

Ore 10:45 – GINNASTICA ARTISTICA femminile (corpo libero): VANESSA FERRARI;

Ore 11:06 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 11:09 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 12:20 – ATLETICA femminile salto con l’asta (qualificazioni): ROBERTA BRUNI, ELISA MOLINAROLO;

Ore 12:25 – ATLETICA femminile 200 metri (semifinali): EVENTUALE GLORIA HOOPER, DALIA DAKKARI;

Ore 12:30 – NUOTO sincronizzato duetto libero (preliminari): ITALIA;

Ore 13:00 – ATLETICA femminile lancio del disco (FINALE): DAISY OSAKUE;

Ore 13:05 – ATLETICA maschile 400 metri (semifinali): DAVIDE RE;

Ore 13:35 – ATLETICA femminile 400 metri ostacoli (semifinali): LINDA OLIVIERI, YADISLEIDIS PEDROSO;

Ore 13:45 – EQUITAZIONE salto con ostacoli individuale (FINALE): EVENTUALE EMANUELE GAUDIANO;

Ore 14:15 – ATLETICA maschile 3000 metri siepi (FINALE): AHMED ABDELWAHED, ALA ZOGHLAMI;

Ore 14:40 – ATLETICA femminile 5000 metri (FINALE): NADIA BATTOCLETTI;

