Italia, abbiamo già rotto il ghiaccio con il fantastico oro di Italia-Russia, il Settebello di pallanuoto con Italia-Sudafrica e debutta anche Italia-Germania. Le Olimpiadi cominciano ad entrare nel vivo ma noi, come, abbiamo già rotto il ghiaccio con il fantastico oro di Vito Dell'Aquila nel taekwondo . Non solo, è anche arrivato l'argento nella sciabola con Luigi Samele . Un buon day 1 a cui speriamo segua un'altra giornata piena di medaglie. Avremo Detti nel nuoto, Giuffrida e Lombardo nel Judo, ma continua anche la scherma con la presenza di Volpi, Errigo, Santarelli, Garozzo e gli altri. Comincerà anche l'avventura dell'Italvolley femminile con, il Settebello di pallanuoto cone debutta anche l'Italbasket di Sacchetti con

VITO DELL'AQUILA DA BRIVIDI SUL GRADINO PIU' ALTO DEL PODIO

Da Detti a Longo Borghini, le speranze di medaglia nel day-2

Tocca a Gabriele Detti, con il nuotatore livornese che cerca il bersaglio grosso nei 400 sl. In batteria non è parso brillantissimo, ma potrebbe essersi risparmiato per dare tutto nella finale e migliorare il bronzo conquistato a Rio 2016 sulla stessa distanza. Facciamo grande affidamento anche sulla scherma, con Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini che puntano ad un posto sul podio nel fioretto femminile, anche se la russa Deriglazova parte con i favori del pronostico per l'oro. In campo maschile ci proveranno invece Santarelli, Fichera e Garozzo nella spada.

Proveremo a farci valere anche nei tuffi con la coppia Elena Bertocchi-Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri syncro. Cina ingiocabile, le azzurre sfideranno Canada e Messico per il podio. L'Italia femminile cerca gloria nel tiro con l'arco, mentre Mirko Zanni vuole l'impresa nel sollevamento pesi anche se l'oro sembra già prenotato e c'è grande bagarre per centrare il podio. Anche nel tiro a segno non partiamo favoriti, anche se Marco Suppini proverà a fare del suo meglio nella carabina 10 metri. Abbiamo sicuramente più chance nel judo dove scenderà sul tatami Odette Giuffrida che vuole migliorarsi nella categoria -52 kg dopo l'argento di Rio. Ce la farà? Punta all'oro anche Manuel Lombardo nella categoria -66 kg.

Odette Giuffrida Credit Foto Getty Images

Occhi puntati anche sul ciclismo su strada, con la prova in linea femminile. In campo maschile non siamo stati fortunati, ma tra le donne c'è grande attesa per Elisa Longo Borghini che si piazzò 3a a Rio. Molto probabilmente, sarà ancora questo l'obiettivo per Tokyo visto che van der Breggen e van Vleuten rischiano di fare corsa a sé.

Elisa Longo Borghini Credit Foto Getty Images

Calendario completo degli italiani nel day 2 (orario italiano)

Ore 0:00 - SURF maschile e femminile (primo e secondo turno): LEONARDO FIORAVANTI;

Ore 2:00 - TIRO A VOLO femminile skeet (qualificazioni): DIANA BACOSI, CHIARA CAINERO;

Ore 2:00 - VOLLEY femminile Russia-ITALIA;

Ore 2:30 - TIRO CON L’ARCO femminile (ottavi di finale a squadre): ITALIA;

Ore 2:55 - SCHERMA fioretto femminile (sedicesimi): ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI;

Ore 3:00 - TIRO A VOLO maschile skeet (qualificazioni): GABRIELE ROSSETTI, MAURO CASSANDRO;

Ore 3:00 - PALLANUOTO maschile Sudafrica-ITALIA;

Ore 3:00 - GINNASTICA ARTISTICA femminile (qualificazioni): ASIA D’AMATO, ALICE D’AMATO, MARTINA MAGGIO, VANESSA FERRARI (squadra), LARA MORI (corpo libero);

Ore 3:30 - NUOTO maschile 400 misti (FINALE): ALBERTO RAZZETTI;

Ore 3:40 - NUOTO femminile 100 farfalla (semifinali): ILARIA BIANCHI ED ELENA DI LIDDO;

Ore 3.40 - BASKET 3X3 femminile ITALIA-Romania (gironi);

Ore 3:50 - CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia (ripescaggi): VALENTINA ISEPPI, ALESSANDRA MONTESANO, VERONICA LISI, STEFANIA GOBBI;

Ore 3:52 - NUOTO maschile 400 stile libero (FINALE): GABRIELE DETTI;

Ore 4:00 - TENNIS singolare femminile (primo turno): CAMILA GIORGI-Brady (USA);

Ore 4:00 - JUDO -52KG femminile (eliminatorie e quarti di finale): ODETTE GIUFFRIDA;

Ore 4:00 - JUDO -66kg maschile (eliminatorie e quarti di finale): MANUEL LOMBARDO;

Ore 4:12 - NUOTO femminile 400 misti (FINALE): ILARIA CUSINATO;

Ore 4:33 - NUOTO maschile 100 metri rana (semifinali): NICOLO’ MARTINENGHI E FEDERICO POGGIO;

Ore 4:40 - CANOTTAGGIO maschile singolo (quarti di finale): GENNARO DI MAURO;

Ore 4:55 - SCHERMA spada maschile (sedicesimi): ENRICO GAROZZO, MARCO FICHERA, ANDREA SANTARELLI;

Ore 5:00 - VELA femminile Laser (regate): SILVIA ZENNARO;

Ore 5:00 - VELA femminile Rsx (regate): MARTA MAGGETTI;

Ore 5:00 - VELA maschile Rsx (regate): MATTIA CAMBONI;

Ore 5:03 - BOXE femminile peso piuma 48-51 kg (primo turno): GIORDANA SORRENTINO;

Ore 5:20 - CANOTTAGGIO femminile doppio (semifinali): ALESSANDRA PATELLI E CHIARA ONDOLI;

Ore 6:00 - CICLISMO femminile su strada (prova in linea): ELISA LONGO BORGHINI, SORAYA PALADIN, MARTA CAVALLI, MARTA BASTIANELLI;

Ore 6:00 - TIRO A SEGNO maschile 10 metri carabina (qualificazioni): MARCO SUPPINI, LORENZO BACCI;

Ore 6:35 - SCHERMA fioretto femminile (ottavi): EVENTUALE ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI;

Ore 6:40 - BASKET maschile: Germania-ITALIA (gironi);

Ore 6.45 - TIRO CON L’ARCO femminile (quarti di finale a squadre): EVENTUALE ITALIA;

Ore 7:00 - TENNISTAVOLO singolo femminile (secondo turno): EVENTUALE DEBORA VIVARELLI;

Ore 7:25 - BASKET3X3 femminile ITALIA-Cina (gironi);

Ore 7:35 - SCHERMA spada maschile (ottavi): EVENTUALE ENRICO GAROZZO, MARCO FICHERA, ANDREA SANTARELLI;

Ore 7:00 TENNIS doppio maschile (primo turno): LORENZO SONEGO/LORENZO MUSETTI contro Andujar e Carballes Baena (Spagna);

Ore 7:00 TENNIS singolare femminile (primo turno): JASMINE PAOLINI-Kvitova (Repubblica Ceca);

Ore 7:47 - CANOA femminile k1 (batterie): STEFANIE HORN;

Ore 8:00 - BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno): MARTA MENEGATTI/VIKTORIA ORSI TOTH;

Ore 8:00 - TUFFI femminile 3 metri trampolino sincronizzato (FINALE): ELENA BERTOCCHI, CHIARA PELLACANI;

Ore 8:17 - TIRO CON L’ARCO femminile (semifinali a squadre): EVENTUALE ITALIA;

Ore 8:25 - SCHERMA fioretto femminile (quarti): EVENTUALE ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI;

Ore 8:30 - TIRO A SEGNO maschile 10 metri carabina (FINALE): EVENTUALE MARCO SUPPINI;

Ore 8:45 - TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE BRONZO A SQUADRE): EVENTUALE ITALIA;

Ore 8:50 - SOLLEVAMENTO PESI -61KG maschile (gruppo A): DAVIDE RUIU;

Ore 8:55 - SCHERMA spada maschile (quarti): EVENTUALE ENRICO GAROZZO, MARCO FICHERA, ANDREA SANTARELLI;

Ore 9:40 - TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE ORO A SQUADRE): EVENTUALE ITALIA;

Ore 10:00 - EQUITAZIONE dressage (day 2): FRANCESCO ZAZA;

Ore 10:00 - JUDO femminile -52KG (ripescaggi, semifinali): EVENTUALE ODETTE GIUFFRIDA;

Ore 10:00 - JUDO maschile -66kg (ripescaggi, semifinali): EVENTUALE MANUEL LOMBARDO;

Ore 11:00 - SCHERMA femminile fioretto (semifinali): EVENTUALE ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI;

Ore 11:08 - JUDO femminile -52kg (FINALE BRONZO): EVENTUALE ODETTE GIUFFRIDA;

Ore 11:28 - JUDO femminile -52kg (FINALE ORO): EVENTUALE ODETTE GIUFFRIDA;

Ore 11:38 - JUDO maschile -66kg (FINALE BRONZO): EVENTUALE MANUEL LOMBARDO;

Ore 11:58 - JUDO maschile -66kg (FINALE ORO): EVENTUALE MANUEL LOMBARDO;

Ore 12:00 - SCHERMA spada maschile (semifinali): EVENTUALE ENRICO GAROZZO, MARCO FICHERA, ANDREA SANTARELLI;

Ore 12:00 - NUOTO femminile 100 dorso (batterie): MARGHERITA PANZIERA;

Ore 12:20 - NUOTO maschile 200 stile libero (batterie): STEFANO BALLO E STEFANO DI COLA;

Ore 12:35 - NUOTO femminile 100 metri rana (batterie): BENEDETTA PILATO, MARTINA CARRARO;

Ore 12:50 - SCHERMA fioretto femminile (FINALE BRONZO): EVENTUALE ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI;

Ore 12:50 - SOLLEVAMENTO PESI -67KG maschile (gruppo A): MIRKO ZANNI;

Ore 12:50 - NUOTO maschile 100 metri dorso (batterie): THOMAS CECCON, SIMONE SABBIONI;

Ore 13:00 - SOFTBALL ITALIA-Messico;

Ore 13:00 - BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno): DANIELE LUPO/PAOLO NICOLAI;

Ore 13:06 - NUOTO femminile 400 metri stile libero (batterie): SIMONA QUADARELLA;

Ore 13:20 - SCHERMA spada maschile (FINALE BRONZO): EVENTUALE ENRICO GAROZZO, MARCO FICHERA, ANDREA SANTARELLI;

Ore 13:30 - NUOTO maschile 4X100 metri stile libero staffetta (batterie): ITALIA;

Ore 13:45 - SCHERMA fioretto femminile (FINALE ORO): EVENTUALE ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI;

Ore 14:15 - SCHERMA spada maschile (FINALE ORO): EVENTUALE ENRICO GAROZZO, MARCO FICHERA, ANDREA SANTARELLI;

Ore 15:00 - BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno): ENRICO ROSSI/ADRIAN CARAMBULA

