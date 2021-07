Zanni, Longo Borghini e Giuffrida. Una doppietta per le nostre due ragazze, visto che 4x100 sl e con Daniele Garozzo che punta a bissare il titolo olimpico del 2016. Ma non solo: tornano in campo Sonego, Fognini e Giorgi nel tennis, la nostra Nazionale di pallavolo maschile che affronterà la Polonia, mentre ci sarà l'ultima partita dell'Italia del softball. E anche il secondo giorno di gare è stato molto positivo per gli italiani presenti a Tokyo. Non sono arrivate medaglie d'oro, ma sono saliti sul podio. Una doppietta per le nostre due ragazze, visto che erano andate a medaglia anche a Rio 2016 . Anche questo terzo giorno ci potrà regalare delle soddisfazioni, soprattutto con nuoto e scherma. Si sogna con lae conche punta a bissare il titolo olimpico del 2016. Ma non solo: tornano in campo Sonego, Fognini e Giorgi nel tennis, la nostra Nazionale di pallavolo maschile che affronterà la Polonia, mentre ci sarà l'ultima partita dell'Italia del softball.

LONGO BORGHINI, GIUFFRIDA, ZANNI: TRE BRONZI PER L'ITALIA

Da Martinenghi a Garozzo, le speranze di medaglia nel day-3

In questo terzo giorno di gare speriamo di raccogliere qualcosa di importante nel nuoto. Ci proveremo nei 100 rana con Nicolò Martinenghi, anche se la battaglia sarà dall'argento in poi visto che l'oro è già stato prenotato da Adam Peaty. In scena anche l'Italia della staffetta 4x100 sl che arriva dal miglior tempo fatto segnare nelle batterie. Gli Stati Uniti restano comunque i favoriti, con l'Italia subito dietro che può prendere l'argento.

Nicolò Martinenghi al Trofeo Sette Colli 2021 Credit Foto Getty Images

Sarà anche il giorno decisivo per la scherma, prima delle prove a squadre che partiranno dal 27 luglio. Per la medaglia speriamo in Daniele Garozzo, è il campione olimpico in carica nel fioretto maschile, e Alessio Foconi, ex campione del mondo. Ci sarà anche Andrea Cassarà a tentare la sorte. Meno favorite le donne che ci proveranno nella sciabola femminile con Rossella Gregorio, Irene Vecchi e Martina Criscio.

Anche nel taekwondo possiamo sognare dopo l'oro di Vito Dell'Aquila. Questa volta ci proveremo con Simone Alessio nella categoria dei -80kg: il livornese ha già un titolo mondiale e un bronzo europeo in carriera (a 21 anni). Negli sport di lotta, abbiamo anche un po' di judo in giornata. Dopo il bronzo di Giuffrida, puntiamo tutto su Fabio Basile, il campione olimpico a Rio nei -66kg. Questa volta ci riprova nella categoria -73kg: non è però il favorito numero 1. Anche perché debutterà contro An Chang-Rim, campione del mondo nel 2018.

E infine citiamo, ovviamente, il tiro al volo con Diana Bacosi che può sognare dopo l'oro a Rio 2016. L'atleta umbra è partita con un ruolino di 75/75 nelle prime tre serie ed è vicinissima a qualificarsi alle finali. Ben diversa la situazione di Chiara Cainero che ha fatto 67/75 ed è solo 24esima. In campo maschile ci proveranno Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, con l'atleta di Capua che è partito con un 74/75 nelle prime tre serie. Rossetti invece è 17° con 72/75 e non deve sbagliare quasi nulla per entrare in finale e riprovarci dopo l'oro di Rio.

STREPITOSO MIRKO ZANNI: ECCO COME HA CONQUISTATO IL BRONZO

Calendario completo degli italiani nel day 3 (orario italiano)

Ore 23:30 – TRIATHLON MASCHILE (FINALE): GIANLUCA POZZATTI, DELIAN STATEFF;

Ore 1:30 – SKATEBOARDING femminile street (qualificazioni): ASIA LANZI;

Ore 2:00 – SCHERMA femminile sciabola (trentaduesimi di finale): IRENE VECCHI, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO;

Ore 2:00 – TIRO A VOLO femminile skeet (qualificazioni): DIANA BACOSI, CHIARA CAINERO;

Ore 2:25 – SCHERMA maschile fioretto (trentaduesimi di finale): DANIELE GAROZZO, ALESSIO FOCONI, ANDREA CASSARÀ;

Ore 2:55 – SCHERMA femminile sciabola (sedicesimi di finale): EVENTUALE IRENE VECCHI, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO;

Ore 3:00 – TIRO A VOLO maschile skeet (qualificazioni): GABRIELE ROSSETTI, TAMMARO CASSANDRO;

Ore 3:15 – TAEKWONDO maschile -80kg (ottavi di finale): SIMONE ALESSIO;

Ore 3.37 – NUOTO maschile 200 metri stile libero (semifinali): STEFANO BALLO, STEFANO DI COLA;

Ore 3:50 – NUOTO femminile 100 metri rana (semifinali): MARTINA CARRARO;

Ore 4:00 – JUDO maschile -73kg (eliminatorie e quarti di finale): FABIO BASILE;

Ore 4:00 – TENNIS singolo femminile (secondo turno): CAMILA GIORGI;

Ore 4:12 – NUOTO maschile 100 metri rana (FINALE): NICOLO’ MARTINENGHI;

Ore 4:30 – NUOTO maschile 100 metri dorso (semifinali): THOMAS CECCON;

Ore 4:35 – SCHERMA maschile fioretto (sedicesimi di finale): EVENTUALE DANIELE GAROZZO, ALESSIO FOCONI, ANDREA CASSARÀ;

Ore 4:53 – NUOTO femminile 100 metri dorso (semifinali): MARGHERITA PANZIERA;

Ore 5:00 – VELA maschile e femminile laser (regate): SILVIA ZENNARO;

Ore 5:00 – VELA maschile e femminile rsx (regate): MARTA MAGGETTI E MATTIA CAMBONI;

Ore 5:05 – NUOTO maschile staffetta 4X100 metri stile libero (FINALE): ITALIA;

Ore 5:25 – SKATEBOARDING femminile street (FINALE): EVENTUALE ASIA LANZI;

Secondo match dalle ore 4:00 – TENNIS singolare maschile (secondo turno): FABIO FOGNINI, LORENZO SONEGO;

Ore 6:35 – SCHERMA femminile sciabola (ottavi di finale): EVENTUALE IRENE VECCHI, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO;

Ore 7:15 – TAEKWONDO maschile -80kg (quarti di finale): EVENTUALE SIMONE ALESSIO;

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Italia-Polonia;

Ore 7:25 – BASKET3X3 femminile Italia-Giappone (gironi);

Ore 7:25 – SCHERMA maschile fioretto (ottavi di finale): EVENTUALE DANIELE GAROZZO, ALESSIO FOCONI, ANDREA CASSARÀ;

Ore 7:27 – BOXE femminile 54-57kg (ottavi di finale): IRMA TESTA;

Ore 7:30 – SOFTBALL Italia-Canada (gironi);

Ore 7.50 – TIRO A VOLO skeet femminile (FINALE): EVENTUALE DIANA BACOSI, CHIARA CAINERO;

Ore 8:00 – CICLISMO mountain bike maschile cross country (FINALE): LUCA BRAIDOT, NADIR COLLEDANI, GERHARD KERSCHBAUMER;

Ore 8:24 – SURF maschile (terzo turno): LEONARDO FIORAVANTI;

Ore 8:25 – SCHERMA femminile sciabola (quarti di finale): EVENTUALE IRENE VECCHI, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO;

Ore 8:50 – SCHERMA maschile fioretto (quarti di finale): EVENTUALE DANIELE GAROZZO, ALESSIO FOCONI, ANDREA CASSARÀ;

Ore 8:50 – TIRO A VOLO maschile skeet (FINALE): EVENTUALE GABRIELE ROSSETTI, TAMMARO CASSANDRO;

Quarto match dalle ore 4:00 – TENNIS doppio maschile (secondo turno): LORENZO SONEGO/LORENZO MUSETTI;

Ore 9:15 – TAEKWONDO maschile -80kg (semifinali): EVENTUALE SIMONE ALESSIO;

Ore 10:00 – JUDO maschile -73kg (ripescaggi e semifinali): EVENTUALE FABIO BASILE;

Ore 10:55 – BASKET3X3 femminile Italia-Usa (gironi);

Ore 11:00 – SCHERMA sciabola femminile (semifinali): EVENTUALE IRENE VECCHI, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO;

Ore 11:39 – JUDO maschile -73kg (FINALE BRONZO): EVENTUALE FABIO BASILE;

Ore 11:59 – JUDO maschile -73kg (FINALE ORO): EVENTUALE FABIO BASILE;

Ore 11:50 – SCHERMA fioretto maschile (semifinali): EVENTUALE DANIELE GAROZZO, ALESSIO FOCONI, ANDREA CASSARÀ;

Ore 12:00 – NUOTO femminile 200 metri stile libero (batterie): FEDERICA PELLEGRINI;

Ore 12:15 – TAEKWONDO maschile -80kg (ripescaggi): EVENTUALE SIMONE ALESSIO;

Ore 12:15 – NUOTO maschile 200 metri farfalla (batterie): FEDERICO BURDISSO, GIACOMO CARINI;

Ore 12:35 – NUOTO femminile 200 metri misti (batterie): SARA FRANCESCHI, ILARIA CUSINATO;

Ore 12:49 – NUOTO femminile 1500 metri stile libero (batterie): SIMONA QUADARELLA, MARTINA RITA CARAMIGNOLI;

Ore 12:50 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE BRONZO): EVENTUALE IRENE VECCHI, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO;

Ore 13:15 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE BRONZO): EVENTUALE DANIELE GAROZZO, ALESSIO FOCONI, ANDREA CASSARÀ;

Ore 13:45 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE ORO): EVENTUALE ROSSELLA FIAMINGO, MARA NAVARRIA, FEDERICA ISOLA;

Ore 13:45 – TAEKWONDO maschile -80kg (FINALE BRONZO): EVENTUALE SIMONE ALESSIO;

Ore 14:10 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE ORO): EVENTUALE DANIELE GAROZZO, ALESSIO FOCONI, ANDREA CASSARÀ;

Ore 14:45 – TAEKWONDO maschile -80kg (FINALE ORO): EVENTUALE SIMONE ALESSIO.

