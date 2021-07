Thomas Ceccon nei 100 dorso o ancora Eva Lechner nella mountain bike femminile. Ma sarà una giornata molto importante con il volley femminile, la Pellegrini che cerca la finale nei 200 sl, mentre la Giorgi sogna di arrivare fino ai quarti di finale, anche se dovrà vedersela contro la Pliskova. Insomma, ce n'è per tutti i gusti a partire dal duo Lupo-Nicolai di beach volley. Altra giornata con diverse medaglie per l'Italia, anche se nella casella oro resta quello conquistato dal grande Vito Dell'Aquila nel day 1 . Non abbiamo grandi chance di conquistarlo in questa quarta giornata, ma in tanti cercheranno comunque una medaglia pesante comenei 100 dorso o ancoranella mountain bike femminile. Ma sarà una giornata molto importante con il volley femminile, lache cerca la finale nei 200 sl, mentre lasogna di arrivare fino ai quarti di finale, anche se dovrà vedersela contro la Pliskova. Insomma, ce n'è per tutti i gusti a partire dal duodi beach volley.

Tokyo 2020 QUATTRO MEDAGLIE AZZURRE, MANCA SOLO L'ACUTO 2 ORE FA

Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi

QUATTRO MEDAGLIE AZZURRE, MANCA SOLO L'ACUTO

Da Ceccon a Eva Lechner, le speranze di medaglia nel day-4

Concluse le prove individuali della scherma, con l'Italia che ha conquistato due podi con Samele e Garozzo, ci si rituffa con le prove a squadre. È con quelle che gli azzurri sperano di conquistare un oro che, a queste Olimpiadi, non è ancora arrivato. Sarà difficile, però, per le ragazze della spada anche perché dovranno affrontare subito la Russia, poi una tra Polonia e l'Estonia. Cammino tutto in salita.

Qualche chance in più ce l'abbiamo nel nuoto, soprattutto con un Thomas Ceccon in queste condizioni. L'artefice dell'argento nei 4x100 sl, si è anche qualificato per la finale dei 100 dorso col quarto tempo. Murphy e Kolesnikov se le daranno per l'oro, ma Ceccon potrebbe sognare il bronzo. Ci sarà poi, in campo femminile, la finale dei 100 rana con la nostra Martina Carraro che prova a migliorare il 7° tempo fatto segnare in semifinale.

Ceccon, Italia Credit Foto Getty Images

Torna anche il judo con Christian Parlati in gioco nella categoria -81kg e Maria Centracchio nella categoria -63kg. Sarà difficile però vederli sul podio, soprattutto il judoka napoletano che agli ottavi di finale dovrà vedersela contro lo scoglio Takanori Nagase. Anche nella canoa slalom non abbiamo grandissime chance di salire sul podio con Stefanie Horn che spera comunque di accedere alla finalissima. In 'campo' anche la coppia mista di carabina 10 metri per il tiro a segno, con la coppia Sofia Ceccarello-Marco Suppini, tutta da valutare. Ok la classe e l'esperienza della Ceccarello, ma Suppini è ancora un giovane che deve crescere. Infine, Eva Lechner impegnata nella mountain bike. Nel 2020 è tornata a salire su un podio (argento a Leogang alle spalle di Ferrand-Prévot), ma in questo 2021 non ha brillato. Non ha dato l'impressione di poter essere da medaglia, ma non si sa mai...

Eva Lechner Credit Foto Getty Images

Calendario completo degli italiani nel day 4 (orario italiano)

Ore 23:30 - TRIATHLON femminile (FINALE): ALICE BETTO, ANGELICA OLMO, VERENA STEINHAUSER;

Ore 3:00 - BEACH VOLLEY maschile (gironi): DANIELE LUPO/PAOLO NICOLAI;

Ore 3:30 - NUOTO femminile 200 metri stile libero (semifinali): FEDERICA PELLEGRINI;

Ore 3:59 - NUOTO maschile 100 metri dorso (FINALE): THOMAS CECCON;

Ore 4:00 - JUDO maschile -81kg (eliminatorie e ottavi di finale): CHRISTIAN PARLATI;

Ore 4:00 - JUDO femminile -63kg (eliminatorie e ottavi di finale): MARIA CENTRACCHIO;

Ore 4:17 - NUOTO femminile 100 metri rana (FINALE): MARTINA CARRARO;

Ore 4:25 - SCHERMA femminile spada a squadre (quarti di finale): ITALIA;

Ore 4:35 - NUOTO maschile 200 metri farfalla (semifinali): FEDERICO BURDISSO, GIACOMO CARINI;

Ore 4:50 - SOLLEVAMENTO PESI femminile -59kg (gruppo B): MARIA GRAZIA ALEMANNO;

Ore 4:58 - NUOTO femminile 200 metri misti (semifinali): SARA FRANCESCHI, ILARIA CUSINATO;

Ore 5:00 - VELA femminile laser radial (regate): SILVIA ZENNARO;

Ore 5:13 - TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno): MAURO NESPOLI;

Ore 5:30 - TENNIS femminile (ottavi di finale): CAMILA GIORGI vs Pliskova (Repubblica Ceca);

Ore 6:06 - BOXE femminile -60kg (primo turno): REBECCA NICOLI;

Ore 6:23 - JUDO femminile -63kg (quarti di finale): EVENTUALE MARIA CENTRACCHIO;

Ore 6:23 - JUDO maschile -81kg (quarti di finale): EVENTUALE CHRISTIAN PARLATI;

Ore 6:40 - SCHERMA femminile spada a squadre (semifinali): EVENTUALE ITALIA;

Ore 7:00 - CANOA femminile kayak K1 (semifinali): STEFANIE HORN;

Ore 7:42 - BOXE femminile -69kg (primo turno): ANGELA CARINI;

Ore 8:00 - MOUNTAIN BIKE femminile cross country: EVA LECHNER;

Ore 8:30 - PALLANUOTO maschile Italia-Grecia;

Ore 9:00 - CANOA femminile kayak K1 (FINALE): EVENTUALE STEFANIE HORN;

Ore 9:25 - VOLLEY femminile Italia-Turchia;

Ore 10:00 - JUDO femminile -63kg (ripescaggi): EVENTUALE MARIA CENTRACCHIO;

Ore 10:17 - JUDO femminile -63kg (semifinali): EVENTUALE MARIA CENTRACCHIO;

Ore 10:25 - BASKET 3X3 femminile Italia-Russia (gironi);

Ore 10:34 - JUDO maschile -81kg (ripescaggi): EVENTUALE CHRISTIAN PARLATI;

Ore 10:51 - JUDO maschile -81kg (semifinali): EVENTUALE CHRISTIAN PARLATI;

Ore 11:08 - JUDO femminile -63kg (FINALE BRONZO): EVENTUALE MARIA CENTRACCHIO;

Ore 11:28 - JUDO femminile -63kg (FINALE ORO) EVENTUALE MARIA CENTRACCHIO;

Ore 11:30 - SCHERMA femminile spada a squadre (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 11:39 - JUDO maschile -81kg (FINALE BRONZO): EVENTUALE CHRISTIAN PARLATI;

Ore 11:59 - JUDO maschile -81kg (FINALE ORO): EVENTUALE CHRISTIAN PARLATI;

Ore 12:00 - NUOTO maschile 100 metri stile libero (batterie): ALESSANDRO MIRESSI, THOMAS CECCON;

Ore 12:00 - NUOTO maschile staffetta 4X200 metri stile libero (batterie): ITALIA;

Ore 12:00 - NUOTO maschile 800 metri stile libero (batterie): GREGORIO PALTRINIERI, GABRIELE DETTI;

Ore 12:30 - SCHERMA femminile spada a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 12:45 - GINNASTICA ARTISTICA femminile All-Around a squadre (FINALE): ITALIA;

Ore 12:50 - SOLLEVAMENTO PESI femminile -64kg (gruppo A): GIORGIA BORDIGNON;

Ore 13:30 - BASKET 3X3 femminile (primo quarto di finale): EVENTUALE ITALIA;

Ore 14:50 - BASKET3X3 femminile (secondo quarto di finale): EVENTUALE ITALIA;

Valentina Marchei ci porta nel tempio del judo a tifare per Odette Giuffrida

Tokyo 2020 Tony Estanguet: "Parigi 2024 sarà un'esperienza straordinaria" 6 ORE FA