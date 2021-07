Federica Pellegrini, Filippo Ganna nella Fognini e Giorgi. Il ligure cerca il pass per i quarti, la marchigiana addirittura per la semifinale. E ci sarà anche il ritorno di Aldo Montano. Sarà un'altra giornata molto intensa a Tokyo. Dal nuoto al tennis, fino al basket e al ciclismo. È il grande giorno di nella finale 200 sl , e dinella prova a cronometro . Ci sarà poi la finale di quattro senza maschile nel canottaggio, con l'Italia che punta alla medaglia. La staffetta 4X200 metri stile libero degli uomini, e ci proveremo anche nei tuffi con Tocci e Marsaglia. Tornano in campo i ragazzi di Sacchetti che affrontano l'Australia per accedere ai quarti di finale, mentre sognano in grande. Il ligure cerca il pass per i quarti, la marchigiana addirittura per la semifinale. E ci sarà anche il ritorno di

TRE MEDAGLIE AZZURRE, FATE DA SOGNO E PELLEGRINI IN FINALE

Da Pellegrini a Ganna, le speranze di medaglia nel day-5

Partiamo subito con un sogno, quello di Federica Pellegrini. La 'Divina' è entrata nella storia con la sua quinta finale olimpica consecutiva nei 200 sl, numeri alla Phelps. Sarà molto dura, però, poter vedere la Pellegrini con l'oro al collo dopo la sua prova, considerando la presenza della Ledecky e della Titmus. Ci potrà provare per il bronzo, ma serve la gara perfetta che in questo 2021 ancora non è arrivata. Lato nuoto, ci sarà anche la Quadarella che cerca gloria nei 1500 metri: anche per lei obiettivo bronzo, con la Ledecky a fare la voce grossa anche lì. Avremo la staffetta 4×200 sl maschile, ma noi puntiamo sui 200 farfalla di Federico Burdisso che può sognare l'argento con una grande gara.

Dopo ci concentreremo con il ciclismo, l'ultima giornata delle prove su strada. Questa volta c'è la crono: si parte con le donne, e avremo Elisa Longo Borghini a portare in alto il tricolore. Lei è la campionessa nazionale italiana a crono, ma non ci sono possibilità che vada a medaglia. Ben diversa la condizione tra gli uomini. Lì abbiamo il campione del mondo in carica e Filippo Ganna resta l'uomo da battere. Dopo il titolo di campione del mondo, si prenderà anche quello di campione olimpico?

Giornata interessante anche per il canottaggio con le prove a squadra. Dopo giorni di rinvii, si torna con la finale del 4 senza con Castaldo, Rosetti, Lodo e Vicino, con gli azzurri che sfideranno gli USA per il bronzo (favorite Australia e Gran Bretagna). Nel 4 di coppia, con Panizza, Rambaldi, Gentili e Venier, si può sognare qualcosa di più con l'Italia che la giocherà a viso aperto con Polonia e Paesi Bassi.

Grandi possibilità di medaglie anche nella scherma, con la squadra maschile di sciabola. C'è il ritorno di Aldo Montano, 42anni e quinta partecipazione alle Olimpiade: con il livornese che gareggerà insieme a Enrico Berré, Luca Curatoli e Luigi Samele. Si può puntare in alto. Un occhio anche al judo con Alice Bellandi nei -70kg e Nicholas Mungai nei -90kg.

Calendario completo degli italiani nel day 5 (orario italiano)

Ore 2:00 – TIRO A VOLO trap femminile (qualificazioni): JESSICA ROSSI, SILVANA STANCO;

Ore 2:50 – TIRO A VOLO trap maschile (qualificazioni): MAURO DE FILIPPIS;

Ore 3:10 – CANOTTAGGIO quattro senza maschile (FINALE): MATTEO CASTALDO, BRUNO ROSETTI, MATTEO LODO, GIUSEPPE VICINO;

Ore 3:30 – NUOTO maschile 100 metri stile libero (semifinali): ALESSANDRO MIRESSI, THOMAS CECCON;

Ore 3:30 – CANOTTAGGIO quattro di coppia maschile (FINALE): SIMONE VENIER, ANDREA PANIZZA, LUCA RAMBALDI, GIACOMO GENTILI;

Ore 3:41 – NUOTO femminile 200 metri stile libero (FINALE): FEDERICA PELLEGRINI;

Ore 3:49 – NUOTO maschile 200 metri farfalla (FINALE): FEDERICO BURDISSO;

Ore 3:50 – CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia femminile (FINALE): VALENTINA ISEPPI, ALESSANDRA MONTESANO, VERONICA LISI, STEFANIA GOBBI;

Ore 4:00 – JUDO maschile -90kg (eliminatorie): NICHOLAS MUNGAI;

Ore 4:00 – JUDO femminile -70kg (eliminatorie): ALICE BELLANDI;

Ore 4:00 – TENNIS singolo maschile (ottavi di finale): FABIO FOGNINI contro Medvedev;

Ore 4:00 – TENNIS singolo femminile (quarti di finale): CAMILA GIORGI contro Svitolina;

Ore 4:15 – BOXE femminile -57kg (quarti di finale): IRMA TESTA;

Ore 4:25 – SCHERMA sciabola maschile a squadre (quarti di finale): ITALIA;

Ore 4:30 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri maschile (semifinali): STEFANO OPPO E PIETRO WILLY RUTA;

Ore 4:30 – CICLISMO femminile cronometro individuale: ELISA LONGO BORGHINI;

Ore 4:50 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri femminile (semifinali): VALENTINA RODINI, FEDERICA CESARINI;

Ore 4:54 – NUOTO femminile 1500 metri stile libero (FINALE): SIMONA QUADARELLA;

Ore 5:00 – VELA maschile Rs:X (regate): MATTIA CAMBONI;

Ore 5:00 – VELA maschile 470 (regate): GIACOMO FERRARI E GIULIO CALABRO’;

Ore 5:10 – VELA femminile Rs:X (regate): MARTA MAGGETTI;

Ore 5:10 – CANOTTAGGIO maschile due senza (semifinali): GIOVANNI ABAGNALE, MARCO DI COSTANZO;

Ore 5:26 – NUOTO maschile staffetta 4X200 metri stile libero (FINALE): ITALIA;

Ore 5:30 – CANOTTAGGIO doppio femminile (semifinali): AISHA ROCEK, KIRI TONTODONATI;

Ore 5:38 – JUDO maschile -90kg (secondo turno): EVENTUALE NICHOLAS MUNGAI;

Ore 5:38 – JUDO femminile -70kg (secondo turno): EVENTUALE ALICE BELLANDI;

Ore 6:00 – CANOA femminile C1 (batterie): MARTA BERTONCELLI;

Ore 6:34 – JUDO maschile -90kg (quarti di finale): EVENTUALE NICHOLAS MUNGAI;

Ore 6:34 – JUDO femminile -70kg (quarti di finale): EVENTUALE ALICE BELLANDI;

Ore 6:40 – SCHERMA maschile sciabola a squadre (semifinali): EVENTUALE ITALIA;

Ore 6:47 – CANOA maschile K1 (batterie): GIOVANNI DE GENNARO;

Ore 7:00 – CICLISMO cronometro maschile individuale: ALBERTO BETTIOL, FILIPPO GANNA;

Ore 7:30 – VELA mixed Nacra 17 (regate): RUGGERO TITA E CATERINA MARIANNA BANTI;

Ore 7:30 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA E BIANCA CARUSO;

Ore 8:00 – TUFFI maschili 3 metri trampolino sincro (FINALE): GIOVANNI TOCCI, LORENZO MARSAGLIA;

Ore 10:00 – JUDO femminile -70kg (ripescaggi): EVENTUALE ALICE BELLANDI;

Ore 10:17 – JUDO femminile -70kg (semifinali): EVENTUALE ALICE BELLANDI;

Ore 10:20 – BASKET maschile Italia-Australia (gironi);

Ore 10:34 – JUDO maschile -90kg (ripescaggi): EVENTUALE NICHOLA MUNGAI;

Ore 10:51 – JUDO maschile -90kg (semifinali): EVENTUALE NICHOLAS MUNGAI;

Ore 11:08 – JUDO femminile -70kg (FINALE BRONZO): EVENTUALE ALICE BELLANDI;

Ore 11:28 – JUDO femminile -70kg (FINALE ORO): EVENTUALE ALICE BELLANDI;

Ore 11:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 11:39 – JUDO maschile -90kg (FINALE BRONZO): EVENTUALE NICHOLAS MUNGAI;

Ore 11:59 – JUDO maschile -90kg (FINALE ORO): EVENTUALE NICHOLAS MUNGAI;

Ore 12:00 – NUOTO femminile 100 metri stile libero (batterie): FEDERICA PELLEGRINI;

Ore 12:21 – NUOTO maschile 200 metri dorso (batterie): MATTEO RESTIVO;

Ore 12:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 12:36 – NUOTO femminile 200 metri rana (batterie): MARTINA CARRARO, FRANCESCA FANGIO;

Ore 12:40 – VOLLEY maschile Giappone-Italia;

Ore 12:54 – NUOTO maschile 200 metri misti (batterie): ALBERTO RAZZETTI;

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): ADRIAN CARAMBULA/ENRICO ROSSI;

Ore 13:17 – NUOTO femminile staffetta 4X200 metri stile libero (batterie): ITALIA;

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY femminile (gironi): MARTA MENEGATTI/VIKTORIA ORSI TOTH;

