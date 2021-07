Italia ha raggiunto quota Federico Burdisso nei 200 farfalla e il bronzo con Oppo-Ruta e Rodini-Cesarini, ma le nostre grandi speranze sono riposte sul tiro al volo. È il giorno di Jessica Rossi che vuole riproporsi ad alti livelli così come a Londra 2012; comincia anche il golf con i nostri Migliozzi e Paratore. Ma ci sarà spazio anche al volley: impegnate sia la squadra maschile che quella femminile. E poi ci aspettiamo molto dal nuoto con Miressi e Paltrinieri. L'ha raggiunto quota 15 medaglie in questa prima parte di Olimpiade , trovando l'argento con la squadra sciabola maschile (ultimo atto di un grandissimo Aldo Montano ), il bronzo connei 200 farfalla e il bronzo con il quattro senza di canottaggio . Comincia un'altra giornata a Tokyo e punteremo ancora forte con il canottaggio, con le coppie, ma le nostre grandi speranze sono riposte sul tiro al volo. È il giorno diche vuole riproporsi ad alti livelli così come a Londra 2012; comincia anche il golf con i nostri. Ma ci sarà spazio anche al volley: impegnate sia la squadra maschile che quella femminile. E poi ci aspettiamo molto dal nuoto con

Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Da Rossi a Miressi, le speranze di medaglia nel day-6

È il grande giorno di Jessica Rossi, campionessa olimpica nel 2012, che proverà a conquistare una medaglia nella fossa olimpica. Nel primo turno di qualificazione ha chiuso 7a, ma ha l'esperienza per rimontare e sognare in grande. Chi è andata molto bene è stata Silvana Stanco che è partita con un 74/75 che dovrebbe proiettarla abbastanza agevolmente in finale. In campo maschile avremo invece Mauro De Filippis, anche lui quotato per una medaglia. È partito molto bene nel primo giorno, con un 3° posto alle spalle di Al Faihan e Sresthaporn.

Ci aspettiamo qualcosa anche dal nuoto, con Alessandro Miressi pronto ad andare a medaglia nei 100 sl. Il grande favorito è Dressel, ma il torinese darà grande battaglia per la medaglia d'argento. Nel nuoto è anche il giorno della finale degli 800 sl, con il nostro Gregorio Paltrinieri presente. Anche se il carpigiano è entrato in finale con l'ultimo tempo utile. Difficile che faccia l'impresa e che possa andare a medaglia: ricordiamo che le sue Olimpiadi sono molto sfortunate, avendo rimediato la mononucleosi appena tre settimane prima dei Giochi.

Dopo l'argento nella sciabola maschile, si punta a qualcosa di importante anche nella squadra di fioretto femminile. In campo Martina Batini, Arianna Errigo e Alice Volpi per dimenticare le prove individuali che non hanno portato a nessuna medaglia. Non ci capitava da 33 anni. Si spera nel riscatto.

Anche il canottaggio potrebbe regalarci qualche soddisfazione con due coppie. Ci sarà quella composta da Stefano e Pietro Ruta nel doppio pesi leggeri, che punterà all'argento. Poi il doppio pl con Valentina Rodini e Federica Cesarini che sono state le migliori in semifinale.

Calendario completo degli italiani nel day 6 (orario italiano)

Ore 0:30 – GOLF maschile (primo giro): GUIDO MIGLIOZZI, RENATO PARATORE;

Ore 2:00 – TIRO A VOLO femminile trap (qualificazioni): JESSICA ROSSI, SILVANA STANCO;

Ore 2:00 – VOLLEY femminile Italia-Argentina;

Ore 2:50 – CANOTTAGGIO doppio maschile pl (FINALE): STEFANO OPPO E PIETRO WILLY RUTA;

Ore 2:50 – TIRO A VOLO maschile trap (qualificazioni): MAURO DE FILIPPIS;

Ore 3:00 – CICLISMO BMX maschile racing (quarti di finale): GIACOMO FANTONI;

Ore 3:10 – CANOTTAGGIO doppio femminile pl (FINALE): VALENTINA RODINI E FEDERICA CESARINI;

Ore 3:30 – NUOTO maschile 800 metri stile libero (FINALE): GREGORIO PALTRINIERI;

Ore 3:50 – SCHERMA fioretto femminile a squadre (quarti di finale): ITALIA;

Ore 4:00 – CANOTTAGGIO maschile (semifinali): GENNARO ALBERTO DI MAURO;

Ore 4:37 – NUOTO maschile 100 metri stile libero (FINALE): ALESSANDRO MIRESSI;

Ore 4:54 – NUOTO femminile 200 metri rana (semifinali): FRANCESCA FANGIO;

Ore 5:00 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO;

Ore 5:00 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate): RUGGERO TITA, CATERINA MARIANNA BANTI;

Ore 5:08 – NUOTO maschile 200 metri misti (semifinali): ALBERTO RAZZETTI;

Ore 5:10 – VELA femminile Laser Radial (regate): SILVIA ZENNARO;

Ore 6:00 – VELA femminile RS:X (regate): MARTA MAGGETTI;

Ore 6:50 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno): LUCILLA BOARI;

Ore 6:54 – BOXE femminile -51kg (secondo turno): GIORDANA SORRENTINO;

Ore 6:55 – SCHERMA femminile fioretto a squadre (semifinali): EVENTUALE ITALIA;

Ore 7:00 – CANOA femminile C1 (semifinali): MARTA BERTONCELLI;

Ore 7:00 – PALLANUOTO maschile Usa-Italia;

Ore 7:03 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno): CHIARA REBAGLIATI ;

Ore 7:29 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno): EVENTUALE LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI;

Ore 7:30 – TIRO A VOLO femminile trap (FINALE): EVENTUALI JESSICA ROSSI, SILVANA STANCO;

Ore 8:30 – TIRO A VOLO maschile trap (FINALE): EVENTUALE MAURO DE FILIPPIS;

Ore 8.55 – CANOA femminile C1 (FINALE): EVENTUALE MARTA BERTONCELLI;

Ore 9:26 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno): TATIANA ANDREOLI;

Ore 10:05 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno): EVENTUALE TATIANA ANDREOLI;

Ore 11:08 – – SCHERMA femminile fioretto a squadre (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 12:00 – NUOTO femminile 800 metri stile libero (batterie): SIMONA QUADARELLA, MARTINA RITA CARAMIGNOLI;

Ore 12:43 – NUOTO maschile 100 metri farfalla (batterie): FEDERICO BURDISSO, SANTO CONDORELLI;

Ore 12:50 – GINNASTICA femminile All-Around individuale (FINALE): ALICE D’AMATO, MARTINA MAGGIO;

Ore 12:55 – SCHERMA femminile fioretto a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 13:05 – NUOTO femminile 200 metri dorso (batterie): MARGHERITA PANZIERA;

Ore 13:21 – NUOTO staffetta mista 4X100 mista (batterie): ITALIA;

