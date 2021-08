Vanessa Ferrari ci ha regalato una gioia immensa, conquistando Italia sale così a quota 28 medaglie e si piazza Ruggero Tita-Caterina Banti nella classe Nacra 17 di vela. Ma ci proveranno anche le ragazze del quartetto femminile di inseguimento a squadre, dopo un buon 4° posto nelle qualificazioni. Ci saranno anche gli uomini che invece puntano a qualificarsi alla finalissima. Cominciano poi i quarti di finale negli sport di squadra: l'Italvolley maschile se la giocherà con l'Argentina alle 10.00, l'Italbasket affronterà Ancheci ha regalato una gioia immensa, conquistando l'argento nel corpo libero , una medaglia che tanto cercava dopo il 4° posto in due edizioni consecutive. L'sale così a quota 28 medaglie e si piazza all'11° posto del medagliere totale . Ma anche nel day 11 abbiamo grandi chance di andare sul podio. Anzi, siamo già sicuri di prendere almeno l'argento con la coppianella classe Nacra 17 di vela. Ma ci proveranno anche le ragazze del quartetto femminile di inseguimento a squadre, dopo un buon 4° posto nelle qualificazioni. Ci saranno anche gli uomini che invece puntano a qualificarsi alla finalissima. Cominciano poi i quarti di finale negli sport di squadra: l'Italvolley maschile se la giocherà con l'Argentina alle 10.00, l'Italbasket affronterà la Francia alle 10.20 . Un altro giorno di grandi emozioni.

Vanessa Ferrari leggendaria! L'esercizio che le ha regalato l'argento

Tokyo 2020 Paltrinieri superstar: cuore e tenacia più forti di una malattia 29/07/2021 A 05:22

Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi

VANESSA FERRARI DA SOGNO, GLI INNI PER TAMBERI E JACOBS

Da Tita-Banti a Paternoster e compagne, le speranze di medaglia nel day-11

È il giorno di Ruggero Tita e Caterina Banti che, essendo in testa alla classifica con 12 punti di vantaggio sui britannici Gimson-Burnet, sono già certi di conquistare almeno la medaglia d'argento nella classe Nacra 17 della vela. Un risultato eccezionale che mancava a questo sport da Pechino 2008. Anzi, ci giochiamo l'oro e la coppia azzurra potrebbe farcela con un 6° posto nella Medal Race. Occhio però alle false partenza: già abbiamo pagato a caro prezzo quelle di Mattia Camboni e Silvia Zennaro.

Dobbiamo fare il tifo anche per le nostre ragazze dell'inseguimento a squadre (ciclismo su pista). Dopo aver concluso al 4° posto nelle batterie, Paternoster, Barbieri, Guazzini e Balsamo si giocheranno l'accesso alla finale contro la Germania. Non proprio il massimo della vita, visto che le tedesche - proprio nelle qualificazioni - hanno fatto segnare il record del mondo con il tempo di 4'07''307, dando più di 4'' alle azzurre. Dovremo comunque cercare di migliorare il nostro 4'11''666, perché l'eventuale ko con la Germania non ci darebbe la sicurezza di giocarci il bronzo. A quel punto saranno da confrontare i tempi con le Nazionali impegnate nell'altra semifinale, e nelle sfide dal 5° posto in giù. Dovessimo entrare nella finale del bronzo, sarà durissima anche lì, considerando che Gran Bretagna e Stati Uniti ci hanno dato comunque 2'' durante le qualificazioni. Però, le semifinali e le finali verranno disputate nel giro di poco tempo l'una dall'altra. Questo può cambiare tutto.

Non ci siamo ancora stancati di vedere i video di Jacobs e Tamberi, intanto l'atletica continua e questo sarà il giorno della finale di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli. Si è qualificato con il sesto tempo assoluto, da considerare la sua vittoria più grande. Difficile pensare che possa fare medaglia contro gente del calibro di Warholm, Samba o Benjamin. Ma il 22enne napoletano farà grande esperienza per poi riprovarci alla prossima edizione.

Jacobs re dei 100: il suo oro in tutte le lingue del mondo

Calendario completo degli italiani nel day 11 (orario italiano)

Ore 2:00 – ATLETICA maschile salto triplo (qualificazioni): EMMANUELE IHEMEJE, ANDREA DALLAVALLE, TOBIA BOCCHI;

Ore 2:30 – CANOA SPRINT femminile K1 200 metri (semifinali): FRANCESCA GENZO;

Ore 3:00 – CANOA SPRINT maschile K1 1000 metri (semifinali): SAMUELE BURGO;

Ore 4:05 – ATLETICA maschile 200 metri (batterie): ESEOSA DESALU, ANTONIO BALDASSARRE INFANTINO;

Ore 4:37 – CANOA SPRINT femminile K1 200 metri (FINALE): EVENTUALE FRANCESCA GENZO;

Ore 5:00 – VELA 470 femminile (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO;

Ore 5:15 – VELA 470 maschile (regate): GIACOMO FERRARI, GIULIO CALABRÒ;

Ore 5:20 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (FINALE): ALESSANDRO SIBILIO;

Ore 5:21 – CANOA SPRINT maschile K1 1000 metri (FINALE): EVENTUALE SAMUELE BURGO;

Ore 8:30 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (MEDAL RACE): RUGGERO TITA E CATERINA MARIANNA BANTI;

Ore 8:51 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (primo turno): ITALIA;

Ore 9:22 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (primo turno): ITALIA;

Ore 10:00 – ARRAMPICATA maschile combinata (speed): LUDOVICO FOSSALI, MICHAEL PICCOLRUAZ;

Ore 10:00 – VOLLEY maschile (terzo quarto di finale): ITALIA-Argentina;

Ore 10:19 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 10:20 – BASKET maschile (terzo quarto di finale): ITALIA-Francia;

Ore 10:26 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 11:00 – ARRAMPICATA maschile combinata (qualificazioni, bouldering): LUDOVICO FOSSALI, MICHAEL PICCOLRUAZ;

Ore 12:00 – EQUITAZIONE salto individuale (qualificazioni): EMANUELE GAUDIANO;

Ore 12:10 – ATLETICA maschile 110 metri ostacoli (batterie): PAOLO DAL MOLIN, HASSANE FOFANA;

Ore 12:15 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni, gruppo A): LEONARDO FABBRI, ZANE WEIR, NICHOLAS PONZIO;

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO duetto tecnico routine (finale, prima parte): LINDA CERRUTI, COSTANZA FERRO;

Ore 13:00 – ATLETICA maschile 5.000 metri (batterie): YEMANEBERHAN CRIPPA;

Ore 13:40 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni, gruppo B): LEONARDO FABBRI, ZANE WEIR, NICHOLAS PONZIO;

Ore 13:50 – ATLETICA maschile 200 metri (semifinali): EVENTUALE ESEOSA DESALU, ANTONIO BALDASSARRE INFANTINO;

Ore 14:10 – ARRAMPICATA maschile combinata (qualificazioni, lead): LUDOVICO FOSSALI, MICHAEL PICCOLRUAZ;

Ore 14:50 – ATLETICA femminile 200 metri (FINALE): EVENTUALE GLORIA HOOPER, DALIA KADDARI;

Gli ori meravigliosi di Jacobs e Tamberi: che festa a Casa Italia

Tokyo 2020 Federica Pellegrini ufficializza il fidanzato Matteo Giunta 29/07/2021 A 00:28