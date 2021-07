Cesarini-Rodini nel 19 medaglie totali, Tamberi e Crippa. Giorno cruciale anche per l'Italvolley maschile che punta a qualificarsi ai quarti di finale: serve battere l'Iran per arrivare alla fase ad eliminazione diretta. Spazio anche alla squadra di spada maschile, al nuoto con Margherita Panziera e la staffetta mista 4x100 (sia maschile che femmibile) e continuano il loro percorso le coppie di beach volley. Altre quattro medaglie per gli azzurri nel day 6 e, finalmente, è arrivato il secondo oro di questa spedizione con la coppianel doppio pl femminile di canottaggio . Ora gli azzurri sono a quota col 10° posto nel medagliere . Day 7 che assegna poco, almeno per noi, ma sarà comunque una grande giornata. Infatti, inizieranno le prove di atletica , con il debutto dei nostri. Giorno cruciale anche per l'che punta a qualificarsi ai quarti di finale: serve battere l'Iran per arrivare alla fase ad eliminazione diretta. Spazio anche alla squadra di spada maschile, al nuoto cone la staffetta mista 4x100 (sia maschile che femmibile) e continuano il loro percorso le coppie di beach volley.

UN ORO, UN ARGENTO, DUE BRONZI E UNA PALLAVOLO CHE VOLA

Da De Gennaro alla squadra di spada maschile, le speranze di medaglia nel day-7

Sarà una giornata un po' più scarica rispetto a quelle precedenti, ma puntiamo ancora sulla canoa slalom. Giovanni De Gennaro, nello Slalom K1 maschile, cerca l'exploit. Non era, prima di questa Olimpiade, uno dei più quotati ma in questa stagione sta andando veramente molto forte ed è partito col 2° miglior tempo in batteria. Dovesse confermarsi anche in semifinale, si può sognare in grande.

De Gennaro secondo nella C1 uomini dietro a Prskavec

Dopo il bronzo nel fioretto donne, questa notte toccherà alla squadra di spada maschile. In 'campo' Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini che formano ormai un gruppo ben oliato. Anche loro non partono con i favori del pronostico. L'obiettivo minimo è arrivare in semifinale, poi dipenderà molto dagli avversari che incontreremo sulla nostra strada. Ci possiamo aspettare un'impresa?

Spazio poi al tiro con l'arco con Lucilla Boari che ha raggiunto gli ottavi, battendo la connazionale Rebagliati. La sua parte di tabellone è molto ostica, ma può arrivare in semifinale non avendo sfide con le sudcoreane che fanno paura a tutti.

Calendario completo degli italiani nel day 7 (orario italiano)

Ore 0:30 – GOLF maschile (secondo giro): GUIDO MIGLIOZZI, RENATO PARATORE;

Ore 1:30 – EQUITAZIONE a squadre dressage (prima sessione): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO;

Ore 2:15 – ATLETICA maschile salto in alto (qualificazioni): STEFANO SOTTILE, GIANMARCO TAMBERI;

Ore 2:30 – ATLETICA maschile 3000 metri siepi (batterie): ALA ZOGHLAMI, OSAMA ZOGHLAMI, AHMED ABDELWAHED;

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): ADRIAN CARAMBULA/ENRICO ROSSI;

Ore 3:22 – TIRO CON L’ARCO femminile (ottavi di finale): LUCILLA BOARI;

Ore 3:25 – ATLETICA femminile 800 metri (batterie): ELENA BELLO;

Ore 4:00 – BOXE femminile -60kg (ottavi di finale): REBECCA NICOLI;

Ore 4:20 – ATLETICA maschile lancio del disco (qualificazioni): GIOVANNI FALOCI;

Ore 4:25 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (batterie): ALESSANDRO SIBILIO;

Ore 4:25 – SCHERMA spada maschile a squadre (quarti di finale): ITALIA;

Ore 4:35 – NUOTO femminile 200 metri dorso (semifinali): MARGHERITA PANZIERA;

Ore 5:00 – VELA femminile Laser Radial (regate): SILVIA ZENNARO;

Ore 5:00 – VELA maschile 470 (regate): GIULIO CALABRÒ, GIACOMO FERRARI;

Ore 5:10 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO;

Ore 5:15 – ATLETICA femminile 100 metri femminili (batterie): ANNA BONGIORNI, VITTORIA FONTANA;

Ore 6:40 – SCHERMA maschile spada a squadre (semifinali): EVENTUALE ITALIA;

Ore 7:00 – CANOA maschile k1 (semifinali): GIOVANNI DE GENNARO;

Ore 7:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (quarti di finale): LUCILLA BOARI;

Ore 8:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (semifinali): EVENTUALE TATIANA ANDREOLI;

Ore 9:00 – CANOA maschile K1 (FINALE): EVENTUALE GIOVANNI DE GENNARO;

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): PAOLO NICOLAI/DANIELE LUPO;

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE BRONZO): EVENTUALE TATIANA ANDREOLI;

Ore 9:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE ORO): EVENTUALE TATIANA ANDREOLI;

Ore 10:30 – EQUITAZIONE individuale e a squadre dressage (seconda sessione): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO;

Ore 11:30 – SCHERMA spada maschile a squadra (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 12:00 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (batterie): ALESSANDRO MIRESSI, LORENZO ZAZZERI;

Ore 12:00 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (batterie): GREGORIO PALTRINIERI, DOMENICO ACERENZA;

Ore 12:00 – NUOTO femminile 4X100 metri staffetta mista (batterie): ITALIA;

Ore 12:00 – NUOTO maschile 4X100 metri staffetta mista (batterie): ITALIA;

Ore 12:00 – ATLETICA femminile 5000 metri (qualificazioni): NADIA BATTOCLETTI;

Ore 12:05 – ATLETICA femminile salto triplo (qualificazioni): DARIYA DERKACH;

Ore 12:30 – SCHERMA spada maschile a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 12:40 – VOLLEY maschile ITALIA-Iran;

Ore 13:00 – ATLETICA staffetta mista 4X400 metri (batterie): ITALIA;

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY femminile (gironi): MARTA MENEGATTI/VIKTORIA ORSI TOTH;

Ore 13:30 – ATLETICA maschile 10000 metri (FINALE): YEMAN CRIPPA;

