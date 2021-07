Italia che fa cifra tonda Lucilla Boari. Speriamo di avere miglior sorte nella notte, considerando i tanti appuntamenti. A partire da Irma Testa che è sicura almeno di una medaglia, Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Giornata decisiva, poi, per capire il destino Nella notte è arrivata una sola medaglia (con l'che fa cifra tonda e raggiunge quota 20 ), anche se è una medaglia storica , perché è la prima nel tiro con l'arco femminile alle Olimpiadi per i nostri colori, grazie all'impresa di. Speriamo di avere miglior sorte nella notte, considerando i tanti appuntamenti. A partire dache è sicura almeno di una medaglia, da capire solo di che metallo . In 'campo' anche le ragazze della sciabola donne, la Quadarella negli 800 sl, Camboni nella RS:X e Pizzolatto nel sollevamento pesi. È anche il giorno del debutto di. Giornata decisiva, poi, per capire il destino dell'Italia nel basket

Lucilla Boari, storico bronzo: il film della sua gara

Tokyo 2020 Paltrinieri superstar: cuore e tenacia più forti di una malattia IERI A 05:22

Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi

IL BRONZO DI BOARI, TAMBERI VA, DJOKOVIC SI FERMA

Da Quadarella a Testa, le speranze di medaglia nel day-8

Si parte con la Quadarella che, dopo il 5° posto nei 1500 sl, cerca riscatto negli 800 sl anche se non sarà semplice conquistare una medaglia, anche perché la concorrenza non manca. Ledecky favorita numero 1, ma occhio anche alla Titmus che cerca la tripletta dopo gli ori nel 200 sl e nel 400 sl. Da battere anche Sarah Köhler e la 15enne Katie Grimes.

QUADARELLA CONTRO LEDECKY SUGLI 800: ANTIPASTO DI FINALE

Si sogna la medaglia anche con Antonino Pizzolato, oro europeo qualche mese fa nella categoria -81 kg del sollevamento pesi. Il due volte campione europeo (e bronzo mondiale) dovrà affrontare Rodallegas Carvajal e Michel per una medaglia, mentre per l'oro sembra già fatta per il 37enne Xiaojun Lyu (oro a Londra e argento a Rio).

Pizzolato prenota Tokyo: oro nel totale con alzata da 206 kg

Tornano in pedana le ragazze della sciabola femminile. Martina Criscio, Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Michela Battiston vogliono riscattarsi nella prova a squadre, anche se prima bisognerà battere la Cina. Poi una tra Francia e Stati Uniti. Non siamo le favorite per andare in medaglia, ma mai dire mai.

C'è grande attenzione poi sul nostro Mattia Camboni impegnato nella classe RS:X della vela. È terzo prima della decisiva Medal Race: Badloe ha già quasi l'oro al collo, ma si può recuperare il francese Goyard che ha 2 punti di vantaggio. Occhio però alla possibile rimonta del polacco Myszka. L'Italia non prende una medaglia nella vela dal 2008.

Dopo il bronzo di Lucilla Boari, possiamo sognare anche nel tiro con l'arco maschile? Ci proverà Mauro Nespoli che parte da una posizione di tabellone piuttosto favorevole. Prima D'Almeida, poi uno tra Unruh e Duenas. Il che vuol dire che non ci saranno sudcoreani prima della semifinale. C'è anche il tiro a segno con Sofia Ceccarello che ci riprova nella carabina 50 metri dopo non essere riuscita ad accedere alla finale della carabina 10 metri. Obiettivo quello di centrare almeno la finale. Poi il tiro al volo con la coppia Jessica Rossi-Mauro De Filippis con la gara mista a coppie.

Già sicura della medaglia Irma Testa nei -57kg di pugilato, c'è da capire di quale metallo. Si partirà con la semifinale contro Neshty Petecio poi, eventualmente, una tra Karriss Artingstall e Sena Irie. Giornata che di per sé sarà comunque storica, visto che mai nessuna donna italiana era riuscita a conquistare una medaglia olimpica nel pugilato.

Calendario completo degli italiani nel day 8 (orario italiano)

Ore 0:30 – GOLF maschile (terzo giro): GUIDO MIGLIOZZI, RENATO PARATORE;

Ore 0:30 – TRIATHLON staffetta mista (FINALE): ITALIAOre 1:30 – EQUITAZIONE dressage individuale e a squadre (terza sessione): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO;

Ore 2:00 – TIRO A VOLO trap misto (qualificazioni): ITALIA;

Ore 2:00 – ATLETICA femminile 400 metri ostacoli (batterie): YADISLEIDIS PEDROSO, ELEONORA MARCHIANDO, LINDA OLIVIERI;

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO maschile (ottavi di finale): MAURO NESPOLI;

Ore 2:40 – ATLETICA maschile salto con l’asta (qualificazioni): CLAUDIO MICHEL STECCHI;

Ore 3:30 – JUDO MISTO (qualificazioni): ITALIA;

Ore 3:45 – ATLETICA femminile 100 metri ostacoli (batterie): LUMINOSA BOGLIOLO, ELISA MARIA DI LAZZARO;

Ore 3:46 – NUOTO femminile 800 metri stile libero (FINALE): SIMONA QUADARELLA;

Ore 3:55 – ATLETICA femminile lancio del disco (qualificazioni, gruppo B): DAISY OSAKUE;

Ore 4:00 – JUDO misto a squadre (ottavi di finale): ITALIA;

Ore 4:11 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (semifinali): LORENZO ZAZZERI;

Ore 4:25 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (quarti di finale): ITALIA;

Ore 4:30 – JUDO misto a squadre (quarti di finale): EVENTUALE ITALIA;

Ore 4:43 – NUOTO 4X100 mista mista (FINALE): EVENTUALE ITALIA;

Ore 4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (gruppo B): ANTONINO PIZZOLATO;

Ore 5:00 – TIRO A SEGNO femminile carabina 3 posizioni 50 metri (qualificazioni): SOFIA CECCARELLO;

Ore 5:00 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate): RUGGERO TITA E CATERINA MARIANNA BANTI;

Ore 6:20 – JUDO misto a squadre (ripescaggi): EVENTUALE ITALIA;

Ore 6:30 – TIRO A VOLO trap misto a squadre (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 6:39 – BOXE femminile -57kg (SEMIFINALI): IRMA TESTA;

Ore 6:40 – SCHERMA sciabola femminile a squadre (semifinali): EVENTUALE ITALIA;

Ore 6:40 – BASKET maschile Italia-Nigeria (gironi);

Ore 6:55 – JUDO misto a squadre (semifinali): EVENTUALE ITALIA;

Ore 7:05 – TIRO A VOLO trap misto a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 7:30 – VELA femminile RS:X (MEDAL RACE): MARTA MAGGETTI;

Ore 7:45 – TIRO CON L’ARCO maschile (quarti di finale): EVENTUALE MAURO NESPOLI;

Ore 8:30 – VELA maschile RS:X (MEDAL RACE): MATTIA CAMBONI;

Ore 8:45 – TIRO CON L’ARCO maschile (semifinali): EVENTUALE MAURO NESPOLI;

Ore 8:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (GRUPPO A): ANTONINO PIZZOLATO;

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO femminile carabina 50 metri 3 posizioni (FINALE): EVENTUALE SOFIA CECCARELLO;

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile (FINALE BRONZO): EVENTUALE MAURO NESPOLI;

Ore 9:45 – TIRO CON L’ARCO maschile (FINALE ORO): EVENTUALE MAURO NESPOLI;

Ore 10:00 – BOXE femminile -57kg (semifinali): EVENTUALE IRMA TESTA;

Ore 10:00 – JUDO misto a squadre (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 11:20 – JUDO misto a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 11:20 – PALLANUOTO maschile – ITALIA-Giappone;

Ore 11:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 12:10 – ATLETICA maschile salto in lungo (qualificazioni): FILIPPO RANDAZZO;

Ore 12:15 – ATLETICA femminile 100 metri (semifinali): ANNA BONGIORNI;

Ore 12:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA;

Ore 12:45 – ATLETICA maschile 100 metri (batterie): LAMONT MARCELL JACOBS, FILIPPO TORTU;

Ore 13:50 – ATLETICA femminile 800 metri (semifinali): ELENA BELLÒ;

Ore 14:45 – VOLLEY femminile Cina-Italia;

Ore 14:50 – ATLETICA femminile 100 metri (FINALE): EVENTUALE ANNA BONGIORNI, VITTORIA FONTANA;

POCA NANNA, SVEGLIA PRESTO E VIA A VEDERE L'ATLETICA

Tokyo 2020 Federica Pellegrini ufficializza il fidanzato Matteo Giunta 29/07/2021 A 00:28