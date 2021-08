Italia è già sicura di andare a medaglia con il quartetto maschile di inseguimento a squadre. Ma i ragazzi della pista faranno oro o argento? Beh, dopo il Filippo Ganna e i suoi compagni di Nazionale. Occhi anche su Rachele Bruni che, dopo l'argento di Rio nella 10 km, vuole fare lo step successivo. Tanti gli italiani 'in campo', con i quarti di finale per l'Lupo-Nicolai. Cerca il pass per la finale dei 110 metri ostacoli Dal Molin, così come la coppia Batki-Di Maria proverà a fare strada nei tuffi dalla piattaforma 10 metri. Day 12 delle Olimpiadi e l'è già sicura di andare a medaglia con il. Ma i ragazzi della pista faranno oro o argento? Beh, dopo il nuovo record del mondo realizzato in semifinale si può sognare cone i suoi compagni di Nazionale. Occhi anche suche, dopo l'argento di Rio nella 10 km, vuole fare lo step successivo. Tanti gli italiani 'in campo', con i quarti di finale per l' Italvolley femminile , la pallanuoto maschile e la coppia di beach volley. Cerca il pass per la finale dei 110 metri ostacoli, così come la coppiaproverà a fare strada nei tuffi dalla piattaforma 10 metri.

Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Da Bruni a Ganna, le speranze di medaglia nel day-12

Si comincia presto a “sperare”. La giornata parte con la 10 km femminile di nuoto dove c'è la nostra Rachele Bruni che già conquistò l'argento a Rio 2016. L'obiettivo minimo per la carmignanese è quello di difendere quel 2° posto di 5 anni fa e poi chissà. La favorita resta comunque l'olandese Sharon van Rouwendaal, oro proprio a Rio.

Alle 11 sarà la volta del quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre. Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon e Filippo Ganna hanno fatto qualcosa di magico in semifinale. Sì perché la Nuova Zelanda ha fatto una prestazione di altissimo livello, ma l'Italia ha fatto di più per accedere alla finale con un magico 3'42''307 che è valso il record del mondo. Ora la finale con la Danimarca per l'oro e l'Italia può sognare. Cosa che sembrava impossibile alla vigilia di queste Olimpiadi.

Calendario completo degli italiani nel day 12 (orario italiano)

Ore 23:30 – NUOTO DI FONDO femminile 10KM: RACHELE BRUNI;

Ore 0:30 – GOLF femminile (primo giro): GIULIA MOLINARO, LUCREZIA COLOMBOTTO;

Ore 2:30 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (batterie): MANFREDI RIZZA;

Ore 3:19 – CANOA SPRINT femminile K1 500 metri (batterie): FRANCESCA GENZO;

Ore 3:54 – CANOA SPRINT maschile K2 1000 metri (batterie): LUCA BECCARO, SAMUELE BURGO;

Ore 4:00 – ATLETICA maschile 110 metri ostacoli (semifinali): PAOLO DAL MOLIN;

Ore 4:32 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (quarti di finale): EVENTUALE MANFREDI RIZZA;

Ore 5:07 – CANOA SPRINT femminile K1 500 metri (quarti di finale): EVENTUALE FRANCESCA GENZO;

Ore 5:21 – CANOA SPRINT maschile K2 1000 metri (quarti di finale): EVENTUALE LUCA BECCARO, SAMUELE BURGO;

Ore 7:30 – VELA maschile 470 (MEDAL RACE): GIACOMO FERRARI E GIULIO CALABRÒ;

Ore 8:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (preliminari): NOEMI BATKI, SARAH JODOIN DI MARIA;

Ore 10:00 – VOLLEY femminile (terzo quarto di finale): ITALIA-Serbia;

Ore 10:00 – ARRAMPICATA femminile combinata speed (qualificazioni, prima prova): LAURA ROGORA;

Ore 11:00 – ARRAMPICATA femminile combinata bouldering (qualificazioni, seconda prova): LAURA ROGORA;

Ore 11:06 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (FINALE ORO): ITALIA;

Ore 11:20 – PALLANUOTO maschile (terzo quarto di finale): ITALIA-Serbia;

Ore 12:00 – ATLETICA femminile 1500 metri (semifinali): GAIA SABBATINI;

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO femminile duetto libero (FINALE): LINDA CERRUTI, COSTANZA FERRO;

Ore 14:10 – ARRAMPICATA femminile combinata lead (qualificazioni, terza prova): LAURA ROGORA;

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile (ultimo quarto di finale): PAOLO NICOLAI/DANIELE LUPO;

