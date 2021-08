6 le medaglie di questo colore alle Olimpiadi. Ne mancano due per pareggiare Massimo Strano nella marcia e a Viviana Bottaro nella kata, ma puntiamo tutto su Paltrinieri e Viviani. Il nuotatore carpigiano dopo la 800 sl e la 1500 sl si rituffa nelle acque libere per la 10 km, anche se ha sempre l'handicap di essere arrivato a Tokyo con una condizione non proprio esaltante. E poi Elia Viviani, omnium, la stessa disciplina che gli portò l'oro a Rio. Ma, a parte le medaglie, grande curiosità anche sulla 4x100 maschile che proverà a stupire nelle batterie. Jacobs, Tortu, Desalu e Patta ci provano: si può prendere un altro podio? Straordinario oro della premiata ditta italiana nell'inseguimento a squadre , e sonodi questo colore alle Olimpiadi. Ne mancano due per pareggiare il bilancio di Rio 2016 , ma non mancheranno i tentativi da qui a domenica. In questo day 13, intanto, spazio anella marcia e anella kata, ma puntiamo tutto su. Il nuotatore carpigiano dopo la 800 sl e la 1500 sl si rituffa nelleper la 10 km, anche se ha sempre l'handicap di essere arrivato a Tokyo con una condizione non proprio esaltante. E poi il nostro portabandiera , che va a caccia di gloria nell', la stessa disciplina che gli portò l'oro a Rio. Ma, a parte le medaglie, grande curiosità anche sullache proverà a stupire nelle batterie. Jacobs, Tortu, Desalu e Patta ci provano: si può prendere un altro podio?

Dalla pista un oro da leggenda: il film dell'impresa

Tokyo 2020 Paltrinieri superstar: cuore e tenacia più forti di una malattia 29/07/2021 A 05:22

Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it.

TAMBERI: "QUESTA NON E' UNA SEMPLICE MEDAGLIA, E' MOLTO DI PIU'"

Da Paltrinieri a Viviani, le speranze di medaglia nel day-13

Si parte di mattino presto (del Giappone), con le speranze di medaglia per Gregorio Paltrinieri che, in questi ultimi anni, ha provato a migliorarsi nella 10 km acque libere, raggiungendo anche un super livello. Sarebbe stato da sicura medaglia in una situazione normale, ma va ricordata la sua condizione fisica non proprio al top dopo aver contratto la mononucleosi prima delle Olimpiadi. L'argento di qualche giorno fa nella 800 sl è oro colato considerando tutto (era entrato in finale con il penultimo tempo utile). Oltre a Paltrinieri ci sarà anche Mario Sanzullo che punta ad una top 10.

PALTRINIERI STRABILIANTE: IL FILM DEL SUO ARGENTO

Spazio anche al karate, anche se nel 2024 non sarà più sport olimpico. Occhi nella kata su Viviana Bottaro che punta al bronzo. Spagna e Giappone non sono alla portata, ma la karateka genovese è favorita per il 3° posto. Avremo anche Angelo Crescenzo nel kumite, ma con meno chance di medaglia. Anche perché gareggerà nella categoria -67kg, dopo aver fatto tutta la trafila delle qualificazioni nella categoria -60kg. E questo fa la differenza.

Giorno importante per l'atletica. Sarà in scena la 4x100 con Jacobs, ma saranno ancora batterie. Abbiamo invece Massimo Strano nella marcia che era uno dei favoriti al Mondiale 2019, ma da allora non ha più trovato continuità di risultati. Sarà difficile vederlo sul podio, noi facciamo comunque il tifo per lui. C'è anche la finale del salto triplo con Andrea Dallavalle e Emanuel Ihemeje che proveranno ad inserirsi nella corsa per il terzo posto, ma non sono i favoriti. Occhio anche alla canoa velocità con una delle gare più pazze dell'Olimpiade: la K1 200 metri. Distanza cortissima, dove chi fa una brutta partenza è già sconfitto in pratica. Ci proverà Manfredi Rizza che è il 5° nel ranking mondiale, serve la gara (e la partenza) perfetta.

"MA COSA HA FATTO?": JACOBS DA RECORD, LA GIOIA DEI COMMENTATORI

Il clou della giornata, però, sarà il debutto di Elia Viviani. Il portabandiera della spedizione italiana in questa Olimpiade ha deciso di stare fuori dal quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre per puntare tutto sull'omnium. Anche perché, è il campione olimpico in carica di uno degli esercizi più complessi da fare e spiegare. Rispetto a 5 anni fa, però, l'omnium stesso è cambiato proprio come sviluppo, cosa che non favorisce uno come Viviani. Benjamin Thomas sembra già con l'oro al collo, ma proprio negli ultimi giorni abbiamo visto ribaltare i pronostici come niente. Il veronese punterà comunque al podio.

Calendario completo degli italiani nel day 13 (orario italiano)

Ore 23:30 – NUOTO DI FONDO maschile 10KM: GREGORIO PALTRINIERI, MARIO SANZULLO;

Ore 0:30 – GOLF femminile (secondo giro): GIULIA MOLINARO, LUCREZIA COLOMBOTTO ROSSO;

Ore 2:00 – SKATEBOARDING maschile Park (qualificazioni): ALESSANDRO MAZZARA, IVAN FEDERICO;

Ore 2:10 – ATLETICA femminile salto in alto (qualificazioni): ALESSIA TROST, ELENA VALLORTIGARA;

Ore 2:30 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (semifinali): MANFREDI RIZZA;

Ore 3:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (semifinali): SARAH JODOIN DI MARIA;

Ore 3:00 – ATLETICA femminile 4X100 metri (batterie): ITALIA;

Ore 3:12 – CANOA SPRINT maschile K2 1000 metri (semifinali): LUCA BECCARO, SAMUELE BURGO;

Ore 3:20 – KARATE femminile Kata (elimination round, gruppo B): VIVIANA BOTTARO;

Ore 4:00 – KARATE femminile Kata (second elimination round, gruppo B): VIVIANA BOTTARO;

Ore 4:00 – ATLETICA maschile salto triplo (FINALE): ANDREA DALLAVALLE, EMANUEL IHEMEJE;

Ore 4:05 – ATLETICA maschile lancio del peso (FINALE): ZANE WEIR;

Ore 4:30 – ATLETICA maschile 4X100 metri (batterie): ITALIA;

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (ottavi di finale): FRANK CHAMIZO MARQUEZ;

Ore 4:37 – KARATE femminile Kata (ranking round, gruppo B): EVENTUALE VIVIANA BOTTARO;

Ore 4:42 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (FINALE): EVENTUALE MANFREDI RIZZA;

Ore 5:30 – SKATEBOARDING maschile Park (FINALE): EVENTUALE IVAN FEDERICO, ALESSANDRO MAZZARA;

Ore 5:34 – KARATE maschile Kumite -67kg (preliminary round, gruppo B): ANGELO CRESCENZO;

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (quarti di finale): EVENTUALE FRANK CHAMIZO MARQUEZ;

Ore 5:52 – CANOA SPRINT maschile K2 1000 metri (FINALE): EVENTUALE LUCA BECCARO, SAMUELE BURGO;

Ore 6.00 – PENTATHLON femminile scherma (ranking round): ELENA MICHELI, ALICE SOTERO;

Ore 8:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (FINALE): EVENTUALE SARAH JODOIN DI MARIA;

Ore 8:30 – CICLISMO SU PISTA maschile omnium (Scratch, prima prova): ELIA VIVIANI;

Ore 9:27 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium (Tempo Race, seconda prova): ELIA VIVIANI;

Ore 9:30 – ATLETICA maschile 20km marcia: FRANCESCO FORTUNATO, MASSIMO STANO, FEDERICO TONTODONATI;

Ore 10:07 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium (Elimination race, terza prova): ELIA VIVIANI;

Ore 10:55 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium (Gara a punti, QUARTA PROVA): ELIA VIVIANI;

Ore 11:15 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (semifinali); EVENTUALE FRANK CHAMIZO MARQUEZ;

Ore 12:25 – ATLETICA femminile staffetta 4X400 metri (batterie): ITALIA;

Ore 12:30 – KARATE femminile Kata (FINALE BRONZO): EVENTUALE VIVIANA BOTTARO;

Ore 12:50 – KARATE femminile Kata (FINALE ORO): EVENTUALE VIVIANA BOTTARO;

Ore 13:05 – KARATE maschile Kumite -67kg (semifinali): EVENTUALE ANGELO CRESCENZO;

Ore 13:40 – KARATE maschile Kumite-67kg (FINALE BRONZO): EVENTUALE ANGELO CRESCENZO;

Ore 13:45 – KARATE maschile Kumite-67kg (FINALE ORO): EVENTUALE ANGELO CRESCENZO;

MERCATO DEL SUSHI E SHIBUYA, ALLA SCOPERTA (FINALMENTE) DI TOKYO

Tokyo 2020 Federica Pellegrini ufficializza il fidanzato Matteo Giunta 29/07/2021 A 00:28