5 medaglie per gli azzurri nel day 13 e adesso siamo ad Jacobs e compagni hanno raggiunto la finale dei 4x100, la Palmisano darà il tutto per tutto Balsamo-Paternoster nella Madison, dove avevano conquistato il bronzo negli ultimi Mondiali. E non dimentichiamoci di Frank Chamizo che punta al Luigi Busà nel karate. Insomma, in qualche sport abbiamo deluso, ma siamo comunque vicinissimi a fare la storia. Benper gli azzurri nel day 13 e adesso siamo ad un passo dal record di sempre in una singola edizione. Con una pareggiamo Los Angeles '33 e Roma '60, con due facciamo il sorpasso. E abbiamo delle chance nel day 14, considerando che sia la pista che l'atletica possono darci delle soddisfazioni.e compagni hanno raggiunto la finale, ladarà il tutto per tutto nella 20 km di marcia femminile . E poi ancora la coppianella Madison, dove avevano conquistato il bronzo negli ultimi Mondiali. E non dimentichiamoci diche punta al secondo bronzo consecutivo dopo Rio. E poi c'è lo scatenatonel karate. Insomma, in qualche sport abbiamo deluso, ma siamo comunque vicinissimi a fare la storia.

Paltrinieri, dall'oro di Rio alla doppietta di Tokyo

Tokyo 2020 Alla scoperta di Tokyo, tra metro infinite e pranzi con sukiyaki 3 ORE FA

Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it.

VIVIANA BOTTARO BRONZO DI CARATTERE: IL FILM DELLA SUA PROVA

Da Chamizo a Paternoster, le speranze di medaglia nel day-14

Jacobs, Tortu, Patta e Desalu che hanno stupito col 4° miglior tempo in batteria. Non è impensabile andare a medaglia, considerando l'eliminazione degli Stati Uniti. Favoriti per l'oro la Giamaica. Prima di arrivare però alla finale della 4x100, ultimo appuntamento della giornata, ci sarà la marcia femminile. Eleonora Giorgi con la 50 km, e poi Antonella Palmisano che punta alla medaglia nella 20 km. La Palmisano che Altra grande giornata di atletica con la finale della 4x100 maschile, con i nostri quattro ragazziche hanno stupito col 4° miglior tempo in batteria. Non è impensabile andare a medaglia, considerando l'eliminazione degli Stati Uniti. Favoriti per l'oro la Giamaica. Prima di arrivare però alla finale della 4x100, ultimo appuntamento della giornata, ci sarà la marcia femminile.con la 50 km, e poiche punta alla medaglia nella 20 km. La Palmisano che proprio il 6 agosto compierà 30 anni

L'ITALIA DI JACOBS IN FINALE NELLA STAFFETTA 4X100! LA GARA

Busà gareggerà nella categoria -75kg e già nella pool eliminatoria troverà però un osso duro, il rivale di sempre Rafael Aghayev. Una sorta di finale anticipata, ma anche in caso di sconfitta ci sono poi i ripescaggi. Il siciliano punta sicuramente alla finalissima. In odore di podio anche Mattia Busato nel kata. Dopo il bronzo della Bottaro , ecco che scende in pedana Luigi Busà, altra grande speranza azzurra. Dopo due ori ai Mondiali cerca anche quello olimpico nel kumite.gareggerà nella categoria -75kg e già nella pool eliminatoria troverà però un osso duro, il rivale di sempre. Una sorta di finale anticipata, ma anche in caso di sconfitta ci sono poi i ripescaggi. Il siciliano punta sicuramente alla finalissima. In odore di podio anchenel kata.

Tocca poi a Frank Chamizo che nel day 13 non è riuscito a raggiungere la finalissima nella categoria -74kg di lotta libera. Può prendersi per il bronzo, come capitato a Rio, per conquistare la sua seconda medaglia consecutiva alle Olimpiadi. Non una roba per tutti. Ancora da definire l'avversario per la finalina, contro uno tra Jeandry Garzon Caballero e Kyle Douglas Dake.

CHAMIZO, IL CUORE NON BASTA: RIVIVI LA SUA SEMIFINALE IN 150"

Ci giochiamo qualcosa anche nel Pentathlon moderno con Elena Micheli che ha fatto argento ai Mondiali 2019. Non è cominciata benissimo la sua esperienza a Tokyo, però, perché ha chiuso solo al 19° posto nel ranking round di scherma. C'è anche Alice Sotero che ha sicuramente più chance, considerando l'ottimo 5° posto nel nuoto.

Letizia Paternoster e Elisa Balsamo che hanno conquistato il bronzo ai Mondiali 2020. Ci sono tante Nazionali a caccia di medaglie, ma possiamo salire sul podio. Grande attesa anche sul ciclismo su pista dopo due giorni di medaglie. Dopo il quartetto maschile di inseguimento a squadre ( oro con un Ganna scatenato ) e il bronzo di Elia Viviani nell'omnium , tocca alla coppia di ragazze della Madison. Il cosiddetto lancio all'americana conche hanno conquistato il bronzo ai Mondiali 2020. Ci sono tante Nazionali a caccia di medaglie, ma possiamo salire sul podio.

VIVIANI FA IL BIS, DOPO 5 ANNI TORNA SUL PODIO: RIVIVI IL MOMENTO

Calendario completo degli italiani nel day 14 (orario italiano)

Ore 22:30 – ATLETICA maschile 50km marcia: ANDREA AGRUSTI, TEODORICO CAPORASO, MARCO DE LUCA;

Ore 0:30 – GOLF femminile (terzo giro): GIULIA MOLINARO, LUCREZIA COLOMBOTTO;

Ore 3:00 – KARATE maschile Firts Kata (elimination round, Gruppo A): MATTIA BUSATO;

Ore 3:20 – GINNASTICA RITMICA All-Around individuale (qualificazioni): ALEXANDRA AGIURGIUCULESE, MILENA BALDASSARRI;

Ore 3:40 – KARATE maschile Second Kata (elimination round, Gruppo A): MATTIA BUSATO;

Ore 4:25 – KARATE maschile Kata (Ranking Round): MATTIA BUSATO;

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (ottavi di finale): ABRAHAM CONYEDO;

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (quarti di finale): EVENTUALE ABRAHAM CONYEDO;

Ore 7:30 – PENTATHLON femminile (Nuoto, prima prova): ELENA MICHELI, ALICE SOTERO;

Ore 7:50 – GINNASTICA RITMICA All-Around individuale (qualificazioni): ALEXANDRA AGIURGIUCULESE, MILENA BALDASSARRI;

Ore 8:45 – PENTATHLON femminile (scherma, seconda prova): ELENA MICHELI, ALICE SOTERO;

Ore 9:30 – ATLETICA femminile 20km marcia: ANTONELLA PALMISANO, ANNA ELEONORA GIORGI, VALENTINA TRAPLETTI;

Ore 10:00 – KARATE maschile Kumite -75kg (Preliminary Round, Gruppo A): LUIGI BUSÀ;

Ore 10:14 – KARATE maschile Kumite -75kg (Preliminary Round, Gruppo B): LUIGI BUSÀ;

Ore 10:15 – CICLISMO SU PISTA femminile (Madison): LETIZIA PATERNOSTER, ELISA BALSAMO;

Ore 10:15 – PENTATHLON femminile (equitazione, terza prova): ELENA MICHELI, ALICE SOTERO;

Ore 11:35 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (semifinali): EVENTUALE ABRAHAM CONYEDO;

Ore 12:11 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (FINALE): EVENTUALE FRANK CHAMIZO;

Ore 12:30 – KARATE maschile Kata (FINALE BRONZO): EVENTUALE MATTIA BUSATO;

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO technical routine: ITALIA;

Ore 12:30 – PENTATHLON femminile (Laser Run, QUARTA PROVA): ELENA MICHELI, ALICE SOTERO;

Ore 12:50 – KARATE maschile Kata (FINALE ORO): EVENTUALE MATTIA BUSATO;

Ore 13:25 – KARATE maschile Kumite -75kg (SEMIFINALI): EVENTUALE LUIGI BUSÀ;

Ore 13:25 – ATLETICA maschile 4X400 metri (batterie): ITALIA;

Ore 13:50 – KARATE maschile Kumite -75kg (FINALE ORO): EVENTUALE LUIGI BUSÀ;

Ore 15:50 – ATLETICA maschile 4X100 metri (FINALE): ITALIA

L'ITALIA DI JACOBS IN FINALE NELLA STAFFETTA 4X100! LA GARA

Tokyo 2020 Tokyo 2020, le gare di venerdì 6 agosto e dove vederle 4 ORE FA