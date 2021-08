Palmisano, Busà e al Jacobs, Patta, Tortu e Desalu. Saliamo così a quota 10 ori e 38 medaglie complessive (Viviani-Consonni, che sono ancora affamati, ad Abraham Conyedo che potrà giocarsi il bronzo Tre ori bellissimi per gli italiani nel day 14 grazie ae al quartetto dell'atletica composto da. Saliamo così a quota 10 ori e 38 medaglie complessive ( record assoluto per l'Italia ). Ma non è finita qui, perché nel day 15 abbiamo grandi speranze. Dalla coppia della Madison,, che sono ancora affamati, adche potrà giocarsi il bronzo passando dai ripescaggi . Ci sono anche grandi speranze dal karate che ha già regalato un bronzo e un oro in questi giorni grazie a Busà e Bottaro. Forza Azzurri!

ITALIA, ORO SPAZIALE NELLA 4X100 DAVANTI ALL'INGHILTERRA! RIVIVI LA GARA

Tokyo 2020 Olimpiadi, Italia: tutte le medaglie degli azzurri a Tokyo 2020 24/07/2021 A 18:54

Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it.

BUSA’ SI ESALTA SUL PODIO: SALTI E INNO URLATO

Da Viviani-Consonni a Conyedo, le speranze di medaglia nel day-15

Dopo la coppia femminile, Paternoster-Balsamo, che non ha regalato grandi gioie, tocca alla coppia maschile della Madison. In campo Simone Consonni e Elia Viviani, entrambi già medagliati in questa Olimpiade. Consonni ha fatto parte dello storico quartetto che ha conquistato l'oro nell'inseguimento a squadre; il portabandiera della spedizione azzurra ha fatto bronzo nell'omnium, andando a medaglia per la seconda Olimpiade consecutiva. Il duo, affiatatissimo, sogna anche la medaglia nell'Americana. Si può sognare anche se insieme non ha mai raccolto grandi piazzamenti nelle competizioni internazionali. Il morale però è alto e vogliono fare bene anche qui, nonostante una spietata concorrenza. Favoriti i danesi (Hansen-Larsen) e i britannici (Hayter-Walls).

Italia, che sfortuna: Elisa Balsamo tamponata dall'Irlanda

Occhi puntati poi su Abraham Conyedo che cercherà una medaglia nella categoria -97kg di lotta libera. Passerà dai ripescaggi, contro il canadese Jordan Steen, per poi giocarsi - in caso di vittoria - il bronzo nella finalina con Suleyman Karadeniz. Il turco resta il favorito, ma Conyedo venderà cara la pelle, anche con l'obiettivo di vendicare Frank Chamizo rimasto senza medaglie.

Dopo Bottaro e Busà, si può sognare ancora nel karate? Silvia Semeraro è il nome del day 15, con la tarantina che si batterà nel kumite categoria +61 kg. Non facile però la pool eliminatoria considerando la presenza di Iryna Zaretsk, Meltem Hocaoglu, Ayumi Uesuka e Sofya Berultseva. Solo le prime due accedono alle semifinali e sarà difficilissimo però la Semeraro. La classe '96 ha però colto in carriera un oro ai Giochi Europei di Minsk, un argento a squadre agli Europei 2018 e due bronzi agli Europei 2018 e 2019. Difficile, ma non impossibile.

BUSA': "SIAMO ITALIANI, CI ESALTIAMO NELLE DIFFICOLTA'"

Calendario completo degli italiani nel day 15 (orario italiano)

Ore 0:00 – ATLETICA Maratona femminile: GIOVANNA EPIS;

Ore 0:30 – GOLF femminile (QUARTO GIRO): GIULIA MOLINARO, LUCREZIA COLOMBOTTO ROSSO;

Ore 3:00 – GINNASTICA RITMICA All-Around qualificazioni a squadre: ITALIA;

Ore 7:00 – KARATE femminile Kumite +61kg (Preliminary Round, Gruppo A): SILVIA SEMERARO;

Ore 8:20 – GINNASTICA RITMICA All-Around individuale (FINALE): MILENA BALDASSARRI;

Ore 9:55 – CICLISMO SU PISTA maschile Madison (FINALE): SIMONE CONSONNI, ELIA VIVIANI;

Ore 11:45 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (ripescaggi): ABRAHAM CONYEDO RUANO;

Ore 12:10 – KARATE femminile Kumite -61kg (SEMIFINALI): EVENTUALE SILVIA SEMERARO;

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO free routine (FINALE): ITALIA;

Ore 12:45 – KARATE femminile Kumite +61kg (FINALE ORO): EVENTUALE SILVIA SEMERARO;

Ore 14:50 – ATLETICA maschile 4X400 metri (FINALE): ITALIA;

La 4X100 è d'oro: i commentatori pazzi di gioia

Tokyo 2020 Olimpiadi, il medagliere di Tokyo 2020: l'Italia è 7a 24/07/2021 A 18:06