Le Olimpiadi 2032 si disputeranno a Brisbane (Australia). La comunicazione ufficiale è stata data dal CIO in occasione del 138mo Congresso in corso di svolgimento a Tokyo, alla vigilia dei Giochi 2021. La decisione era nell’aria, anche perché non c’erano altre candidature e . La comunicazione ufficiale è stata data dal CIO in occasione del 138mo Congresso in corso di svolgimento a Tokyo, alla vigilia dei Giochi 2021. La decisione era nell’aria, anche perché Thomas Bach , Presidente del CIO, aveva già palesato il suo apprezzamento nei confronti di questa proposta. Dopo le avventure di Parigi 2024 e Los Angeles 2028, la rassegna a cinque cerchi sbarcherà in Australia e proseguirà così il suo giro per i Continenti: Sudamerica con Rio 2016, Asia con Tokyo, Europa con l’evento in terra transalpina, poi Nordamerica con l’appuntamento negli USA e successivamente la trasferta in Oceania.

Brisbane è la capitale e la città più popolosa del Queensland. Le Olimpiadi andranno in scena in Australia per la terza volta nella storia dopo Melbourne 1956 e Sydney 2000. Le date devono essere ancora ufficializzate, ma per il momento la schedulazione parla di 23 luglio-8 agosto, curiosamente proprio come quest’anno. Gli organizzatori si metteranno immediatamente al lavoro, mancano ancora undici anni ma deve essere avviata una grossa macchina che prevede anche la realizzazione di infrastrutture e impianti, tra l’altro in un momento tutt’altro che semplice e in cui il supporto economico del CIO sarà determinante.

Si è così definita l’agenda a cinque cerchi del prossimo decennio, all’appello mancano soltanto le Olimpiadi Invernali 2030 che devono essere assegnate dopo Pechino 2022 e Milano/Cortina d’Ampezzo 2026. Se ne riparlerà prossimamente. Mentre per le Olimpiadi Estive 2036 sarà la volta buona dell’Africa per completare davvero il giro dei Continenti?

