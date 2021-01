L’inno è salvo, la bandiera anche. L’Italia ha evitato le possibili sanzioni del CIO dopo che il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sull’autonomia del Coni. Un provvedimento arrivato alla vigilia del comitato esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale che ha all'ordine del giorno la questione. Un sospiro di sollievo per tutti e per Federica Pellegrini, la "Divina" del nuoto azzurro, che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo previste quest'estate. La Federnuoto le ha infatti "donato" il pass che le permetterà di non dover cercare di nuovo la qualificazione per via del Covid-19 che l’ha fermata per settimane. E proprio in merito ai Giochi, la Pellegrini ha voluto commentare la situazione del Coni, che avrebbe potuto causare l'impossibilità dell'Italia a parteciparvi utilizzando i vessilli nazionali. "Non levateci MAI il nostro tricolore dal petto": così scrive la campionessa nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, con una foto che ritrae la nuotatrice col tricolore alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, dove sfilò in testa alla delegazione azzurra come portabandiera.