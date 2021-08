Uomini bionici, donne senza limiti. Con nuovi record, vittorie incredibili, prestazioni indimenticabili. Escludendo gli italiani, ai quali dedicheremo un racconto a parte, abbiamo selezionato i 15 personaggi di questi Giochi Olimpici di Tokyo. Dal re del nuoto Caeleb Dressel alla giovanissima Quan, che ha stupito tutti nei tuffi, dalla mezzofondista Hassan al lottatore Mijaín López, una serie di campioni che si sono trasformati in leggende.

Quan Hongchan - Tuffi

Tokyo 2020 ITALIA DA PAZZI: TRE ORI IN UN GIORNO 06/08/2021 A 15:38

Classe 2007, anni 14, ha stupito il mondo vincendo la medaglia d'oro nella piattaforma 10 metri. La tuffatrice cinese ha incantato tecnicamente e ha commosso tutti con la dichiarazione post finale vinta: "Con i soldi aiuterò la mia mamma malata". Epica olimpica.

Il 10 perfetto: Quan Hongchan come Nadia Comaneci

Caeleb Dressel - Nuoto

Era molto atteso, designato erede di Phelps. Ha fatto addirittura meglio del mito del nuoto. Oro nei 50 metri e neii 100 metri stile libero (siglando il record olimpico in entrambe le occasioni), dominio nei 100 metri farfalla (facendo segnare il nuovo record del mondo), così come anche nelle staffette 4x100 metri stile libero e 4x100 metri misti. Cinque medaglie d'oro, che si aggiungono alle due di Rio. Atleta clamoroso.

DRESSEL E' IL NUOVO RE DEI 100 SL: RECORD OLIMPICO PER L'AMERICANO

Emma McKeon - Nuoto

Quattro ori nel nuoto, tra cui i 100 e i 50 metri stile libero, tre bronzi. Sono sette le medaglie conquistate a Tokyo da Emma McKeon, che è diventata cosí l’australiana più decorata della storia olimpica con 10 medaglie in carriera. A 27 anni ha dominato, mettendo quasi in secondo piano le imprese della connazionale Titmus.

TITMUS BATTE LEDECKY, L'ALLENATORE PERDE LA TESTA

Ariarne Titmus - Nuoto

Ed eccola qui l'altra regina del nuoto. Detronizzata Katie Ledecky, che ha sí conquistato le sue medaglie, ma che ha dovuto subire almeno due sconfitte pesanti dalla Titmus. Oro nei 200 stile e nei 400m stile, argento negli 800, bronzo nella 4x100 stile. Quattro medaglie a 21 anni e la sensazione di poter fare meglio tra tre anni a Parigi.

USA, POI TUTTE LE ALTRE: 11ª MEDAGLIA PER FELIX NELLA 4X400 FEMMINILE

Allyson Felix - Atletica

Mamma olimpica. Come lei, nessuna. Con la vittoria nella staffetta 4x400, la velocista americana ha superato sua maestà Carl Lewis, che sul comodino di casa ha sistemato nove ori e un argento conquistati in quattro partecipazioni ai Giochi dal 1984 al 1996. La Felix è la donna con più medaglie nell'atletica leggera alle Olimpiadi, grazie a sette ori, tre argenti, un bronzo. A 36 anni è riuscita a vincere altre due medaglie (un oro e un bronzo), confermandosi ancora una volta divina.

IMPRESA DI ZVEREV CONTRO DJOKOVIC: LE LACRIME SENZA FINE DEL TEDESCO

Alexander Zverev - Tennis

"Scusa Nole". Un abbraccio e le lacrime. La spontaneià con cui Zverev, dopo aver eliminato in semifinale il grande favorito Djokovic, si è scusato ha colpito tutto. Come a dire: "Mi dispiace, so che sei il più grande, ma dovevo fare il mio dovere". E cosí il tedesco ha anche poi vinto meritatamente la finale contro Khachanov, consegnando alla Germania uno storico oro olimpico nel tennis. Indimenticabile.

HASSAN INCONTENIBILE: DOPO L'ORO NEI 5.000, SI RIPETE NEI 10.000 METRI

Sifan Hassan - Atletica

Olandese, con origini in Etiopia. Una gazzella. Dopo l'oro europeo nei 5000, i due ori mondiali nei 1500 e nei 10000, la mezzofondista olandese si è laureata campionessa olimpica dei 5000 metri piani e dei 10000 metri piani. A Tokyo ha rinunciato ai 1500, risparmiando le energie per le due gare regine del mezzofondo. E non ha tradito le attese.

CARRINGTON, L'ORO E' TUO! GRANDE STRAPPO FINALE NEI 500 METRI

Lisa Carrington - Canoa velocitá

Dalla Nuova Zelanda con furore. Sua maestà della canoa velocità. Oro individuale nel K1 200 e nel K1 500 e oro dii coppia anche nel K2 500 con Caitlin Regal. Nel K1 200, specialità che non ci sarà a Parigi 2024, aveva vinto anche a Londra e Rio. In patria è considerata una leggenda.

Andre de Grasse - Atletica

Oro nei 200 metri piani, bronzo nei 100, bronzo nella staffetta 4 per 100 con una rimonta splendida. Per il ventisettenne velocista canadase quella di Tokyo è stata l'Olimpiade della consacrazione. Tra 100 e 200 resta uno dei più forti e completi al mondo.

Sue Bird-Diana Taurasi - Basket

Per la Nazionale statunitense di basket femminile è il settimo oro consecutivo, il 9° in 12 edizioni olimpiche. Tra questi spiccano i cinque successi conquistati da Diana Taurasi e Sue Bird, divenute ormai icone storiche del basket mondiale. Sempre presenti da Atene 2004 ad oggi. Non talismani, ma spiriti vincenti.

LA RUSSIA RIMONTA, MA LA FRANCIA NON SI SCOMPONE: ORO STORICO

Earvin Ngapeth - Pallavolo

L'Olimpiade della vita, a 30 anni, quasi inaspettamente. Ngapeth è stato l'assoluto trascinatore della Francia nel torneo di pallavolo maschile, premiato sia come miglior schiacciatore che come MVP. In semifinale contro l'Argentina e in finale contro la Corea non ha sbagliato nulla, mettendo a referto punti su punti su punti. Superbo.

Karch Kiraly Credit Foto Getty Images

Karch Kiraly - Pallavolo

King Karch. Dopo tre ori da giocatore (Los Angelese '84 e Seul '88 nella pallavolo, Atlanta '96 nel beach), ecco il primo da allenatore di volley femminile. Unico ad esserci riuscito. E tra l'altro con una Nazionale, quella statunitense, che non partiva favorita alla vigilia, ma che nel corso del torneo ha spazzato via qualsiasi avversaria. La vittoria sul Brasile ha rischitto le gerarchi del volley mondiale.

WARHOLM PAZZESCO! ORO CON RECORD DEL MONDO NEI 400 HS

Karsten Warholm - Atletica

Il fulmine dei 400. Il norvegese Karsten Warholm ha vinto l'oro nei 400 ostacoli uomini, chiudendo con il tempo di 45"94 e stabilendo con questo tempo straordinario il nuovo record del mondo. Una gara incredibile per il norvegese, primo nella storia a scendere sotto i 46 in questa specialitá.

Mijain Lopez Nunez. Credit Foto Getty Images

Mijaín López - Lotta

Quarto oro di fila nella stessa disciplina per il lottatore cubano. Considerato il più forte interprete di questo sport nella storia, ha dimostrato ancora una volta il suo valore, annunciando però poi di voler chiudere qui la sua carriera olimpica. Un wrestler su livelli inesplorati.

Elain Thompson Herah - Atletica

Doppietta 100-200 metri piani per la ventinovenne giamaicana. Miglior velocista al mondo, implacabile e senza vere rivali. Per completare il tris con la Giamaica a squadra ha vinto anche la 4 per 100. Una freccia, che ha raggiunto anche troppo tardi la sua maturità (sportiva).

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

ELAINE THOMPSON-HERAH FA IL BIS D'ORO NEI 200 METRI

Tokyo 2020 QUANDO LA BICI TRADISCE: TOP 5 CADUTE NEL CICLISMO A TOKYO 2020 11 ORE FA