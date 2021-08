Tempo di bilanci. "Abbiamo reso felice un Paese, sono stato travolto da mail delle massime autorità istituzionali come di semplici appassionati e abbiamo registrato share strepitosi. Sono molto orgoglioso, l’abbiamo fatto per tutti gli italiani sulla scia dell’Europeo di calcio". Chiusa l’Olimpiade con la quarantesima medaglia delle Farfalle della ritmica, Giovanni Malagò fa il bilancio dell’edizione dei Giochi migliore di sempre: "E pensare che saremmo stati nella stessa situazione della Russia, senza inno e bandiera, se l’ex presidente del Consiglio (Giuseppe Conte, ndr) non avesse firmato il decreto prima di rassegnare le dimissioni. Siamo riusciti a venire alle Olimpiadi, una scommessa vinta dal presidente del Cio Bach che è stato un gigante. Ho sempre detto che le Olimpiadi salveranno le Olimpiadi".

Record storico

E' un'Italia multietnica e un'Italia super integrata", dice il presidente del Coni. "Per la prima volta nella storia "Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico". Giovanni Malagò traccia il bilancio finale delle Olimpiadi di Tokyo, chiuse dall'Italia con un numero record di medaglie, 40: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. "", dice il presidente del Coni. "Per la prima volta nella storia l'Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara , un record che nessuno potrà battere ma solo eguagliare. La credibilità dello sport italiano è ai massimi livelli: si sono creati i presupposti ideali per ospitare grandi eventi in Italia. Per la prima volta tutti gli italiani hanno fatto il tifo al massimo livello per tutti gli azzurri".

Da Mattarella il 23 settembre

Malagò ha annunciato che gli azzurri saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 23 settembre prossimo per la cerimonia della riconsegna del tricolore. "Abbiamo reso felice un Paese. La responsabilità era grande, ma indubbiamente - ha proseguito - questa squadra che gestisce il Comitato olimpico è molto competente, una cosa molto rara nel nostro mondo. Lo abbiamo fatto per il Coni, che deve essere più centrale nella vita istituzionale del Paese".

I numeri

"Su 205 Paesi presenti sono andati a medaglia 93, il 47%, a Rio 87", ha spiegato Malagò sottolineando che l'età media degli ori azzurri è di 26,33 anni, quella dei medagliati (in totale 66 per 73 podi) di 26,84. "Nel nostro Paese sono andate a medaglie 16 regioni, contro le 15 della passata edizione, con in testa Lombardia e Veneto che stanno entrando in clima olimpico, per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina".

"Non è impossibile ripetere questo risultato"

Lo sguardo è rivolto alla prossima edizione dei Giochi: "Parigi 2024 è tra meno di tre anni: bisogna prepararsi, giocare d'anticipo. Non è impossibile ripetere questo risultato, però dobbiamo occuparci di sport, solo di sport. Non possiamo più disperdere energie come abbiamo fatto in quest'ultimo anno e mezzo".

"Anticipare iter ius soli sportivo"

Sullo ius soli: "Faremo una proposta. Noi non chiediamo qualcosa di diverso rispetto alla legge attuale, ma solo di anticipare l'iter burocratico, che è infernale, un girone dantesco. Sul nostro tavolo ci sono decine di situazioni che ogni federazione reclama perché per una serie di motivi si perde tempo, 2-3 anni di gestazione. Nel frattempo l'atleta a 18 anni cosa fa? O smette, o viene tesserato dal suo paese di origine oppure arrivano altri paesi, studiano la pratica e gli danno la cittadinanza, oltre ai soldi".

