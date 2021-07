Giochi Olimpici

Olimpiadi, il presidente Thomas Bach: "Che sfida organizzare dei Giochi sicuri, lavoriamo già per Pechino 2022"

OLIMPIADI - Il presidente del CIO Thomas Bach si è presentato al nostro CUBE per parlare dei Giochi Olimpici di Tokyo ora che abbiamo superato il giro di boa. Una grande fatica nel creare dei "Giochi sicuri" in era di covid, ma per ora è una mission riuscita. E Bach rassicura, il CIO è già all'opera per rendere sicuri, inclusivi e sostenibili i Giochi 2022 a Pechino e 2024 a Parigi.

00:07:34, 3 ore fa