Dove vedere le Olimpiadi e tutte le gare

Da Fiamingo a Nibali, le speranze di medaglia nel day-1

L'Italia punta a conquistare subito delle medaglie nella scherma. Occhi puntati su Mara Navarria e Rossella Fiamingo nella spada femminile. Non sono le favorite per l'oro, ma possono benissimo finire sul podio. C'è anche Luca Curatoli, nella sciabola maschile, che ci potrà dare delle soddisfazioni in questa prima giornata.

Facciamo poi grande affidamento su Vito Dell’Aquila che si presenterà nella gara dei -58 kg del taekwondo. L'italiano, n° 2 del ranking mondiale, punta ovviamente alla finalissima, con la speranza di battere poi il sudcoreano Jun Jang. Nel tiro con l'arco ci proveremo con Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli, anche se sarà dura per conquistare una medaglia. Così come nel tiro a segno con Sofia Ceccarello e Paolo Monna dove l'esperienza non è sicuramente dalla parte dei nostri atleti che però faranno di tutto per stupire.

È anche il giorno della prova olimpica del ciclismo su strada. L'Italia del ct Cassani è composta dal quintetto Nibali, Ciccone, Bettiol, Caruso e Moscon. Nibali ha grande esperienza, questa sarà la sua quarta Olimpiade, ma è Gianni Moscon la nostra carta migliore su questo percorso molto intenso con più di 4000 metri dislivello. Si può andare a medaglia con il trentino, Damiano Caruso possibile piano B.

Nibali già in formato Tokyo: rivivi l'attacco dello Squalo

Calendario completo degli italiani nel day 1 (orario italiano)

Ore 1:30 TIRO A SEGNO - carabina 10 metri donne, qualificazioni: Sofia Ceccarello;

Ore 2:00 PALLAVOLO MASCHILE - Fase a gironi: Italia-Canada;

Ore 2:20 CANOTTAGGIO - 2- donne, batterie: Kiri Tontodonati-Aisha Rocek;

Ore 2:55 SCHERMA - spada donne, Sedicesimi di finale: Rossella Fiamingo contro Moellhausen (Brasile);

Ore 3:00 CANOTTAGGIO - 2- uomini, batterie: Giovanni Abagnale-Marco Di Costanzo;

Ore 3:20 CANOTTAGGIO - 2X PL donne, batterie: Valentina Rodini-Federica Cesarini;

Ore 3:25 SCHERMA - spada donne, Sedicesimi di finale: Federica Isola contro Besbes (Tunisia);

Ore 3:45 TIRO A SEGNO - carabina 10 metri donne, finale: Sofia Ceccarello;

Ore 3:50 CANOTTAGGIO - 2X PL uomini, batterie: Stefano Oppo-Pietro Ruta;

Ore 4:00 CICLISMO - prova in linea maschile: Italia con Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Alberto Bettiol, Gianni Moscon e Giulio Ciccone;

Ore 4:00 TENNIS - singolare maschile, Lorenzo Musetti contro Millman (Australia);

Ore 4:00 TENNIS - singolare femminile, Sara Errani contro Pavlyuchenkova (Russia);

Ore 4:00 JUDO - Donne -48kg, 32esimi di finale: Francesca Milani contro Lin (Taipei);

Ore 4:05 TIRO CON L'ARCO - squadra mista, Ottavi di finale: Italia-Olanda;

Ore 4:25 SCHERMA - spada donne, Sedicesimi di finale: Mara Navarria contro Lichagina (Russia);

Ore 4:50 CANOTTAGGIO - 4- uomini, batterie: Castaldo, Rosetti, Lodo e Vicino;

Ore 4:55 SCHERMA - sciabola uomini, Sedicesimi di finale: Luca Curatoli e il vincente della sfida Teodosiu-Mamutov;

Ore 5:20 SCHERMA - sciabola uomini, Sedicesimi di finale: Enrico Berrè contro Ferjani (Tunisia);

Ore 5:20 TAEKWONDO - Uomini -58kg, Ottavi di finale: Vito Dell'Aquila contro Salim (Ungheria);

Ore 5:30 TENNIS - singolare maschile, Lorenzo Sonego contro Daniel (Giappone);

Ore 5:45 SCHERMA - sciabola uomini, Sedicesimi di finale: Luigi Samele contro Xu (Cina);

Ore 6:00 TIRO A SEGNO - pistola uomini 10 metri qualifcazioni: Paolo Monna;

Ore 7:00 TENNIS - singolare maschile, Fabio Fognini contro Sugita (Giappone);

Ore 8:12 TIRO CON L'ARCO - squadra mista quarti di finale: Italia se qualificata;

Ore 8:30 TIRO CON L'ARCO - squadra mista semifinali: Italia se qualificata;

Ore 8.30 TIRO A SEGNO - pistola metri uomini, possibile finale Paolo Monna;

Ore 9:25 TIRO CON L'ARCO - finale per il Bronzo: Italia se qualificata;

Ore 9:45 TIRO CON L’ARCO - Finale: Italia se qualificata;

Ore 10:00 BOXE - donne 54-57kg, sedicesimi di finale: Irma Testa contro Vorontsova (Russia);

Ore 10:00 EQUITAZIONE - dressage individuale qualificazione (Francesco Zaza);

Ore 10:30 BASKET 3×3 donne: Italia-Mongolia

Ore 11:10 JUDO - donne -48kg, finale: Milani se qualificata;

Ore 12:19 NUOTO - 400 Misti uomini: Razzetti e Matteazzi);

Ore 12:30 GINNASTICA ARTISTICA - qualificazioni uomini, concorso generale (Edalli) e specialità (Lodadio anelli);

Ore 12:33 NUOTO - 100 Farfalla donne: Bianchi e Di Liddo;

Ore 12:50 SCHERMA - spada donne: Isola, Fiamingo e Navarria se qualificate;

Ore 12:54 NUOTO - 400 stile maschile: Gabriele Detti

Ore 13:00 NUOTO - 400 stile maschile: Marco De Tullio

Ore 13:00 SOFTBALL femminile: Italia-Giappone

Ore 13:12 NUOTO - 400 misti donne: Ilaria Cusinato;

Ore 13:18 NUOTO - 400 misti donne: Sara Franceschi;

Ore 13:20 SCHERMA - sciabola uomini: Berrè, Curatoli, Samele se qualificati;

Ore 13:40 NUOTO - 100 rana uomini: Martinenghi e Poggio;

Ore 13.45 TAEKWONDO - uomini -58kg: Vito Dell'Aquila se qualificato;

Ore 13:45 SCHERMA - spada femminile, finale: Isola, Fiamingo e Navarria se qualificate;

Ore 14:00 TENNIS TAVOLO - singolo femminile, primo turno: Vivarelli contro la vincente di Lay-Fonseca;

Ore 14:15 SCHERMA - sciabola maschile, finale: Berrè, Curatoli, Samele se qualificati;

Ore 14:25 BASKET 3×3 donne: Italia-Francia;

Ore 14.45 TAEKWONDO - uomini -58kg, finale: Vito Dell'Aquila se qualificato;

