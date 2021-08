Quelle di Tokyo saranno sicuramente delle Olimpiadi indimenticabili per l’Italia, soprattutto perché il gruppo azzurro ha già superato il numero di medaglie (29) conquistate nelle precedenti edizioni di Londra e Rio De Janeiro (28 in entrambe). Il record assoluto è fissato al quasi-ineguagliabile-doppio-36 di Los Angeles 1932 e Roma 1960 - con il podio completato dalle 35 di Atlanta e dalle 34 di Sydney - ma il clan azzurro sogna un risultato storico.

Nell'attesa di questo grande raggiungimento, l'Olimpiade giapponese sarà ricordata come quella delle medaglie di bronzo Per quanto riguarda argento e oro, invece, i record sono fissati rispettivamente a 12 e a 14.

Italia in finale per l'oro nell'inseguimento col record del mondo: rivivi l'arrivo

Innanzitutto, nella giornata del 4 agosto l'Italia raggiungerà sicuramente la(oro o argento), e così facendo sigillerà il dodicesimo giorno di gara con una medaglia: record. In più, il calendario segnala ancora qualche buona speranza per gli azzurri. Rachele Bruni potrebbero dare spettacolo nel nuoto in acque libere, così cometra Lotta e Karate.deve difendere il titolo nell'Omnium conquistato 5 anni fa, mentreè la nostra stella per Omnium e Americana.