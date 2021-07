Settebello solido, ora vanno evitate Croazia e Serbia

Esordio in scioltezza contro il modesto Sudafrica, pareggio con grande reazione contro la Grecia e vittoria contro gli Stati Uniti 12-11. Il Settebello di Campagna ha iniziato molto bene queste Olimpiadi e ha giá staccato il suo pass per i quarti di finale. Le prossime due sfide contro Giappone (decisamente abbordabile) e Ungheria (più tosta) per stabilire la posizione in cui gli Azzurri affronteranno i quarti di finale. La Nazionale di pallanuoto, campione del mondo in carica e a podio nelle ultime due edizioni olimpiche (argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016), non vince l'oro alle Olimpiadi dal 1992 e per puntare alle semifinali dovrá chiudere bene il girone. Nell'altro raggruppamento, infatti, ci sono Spagna, Serbia e Croazia, tre delle principali favorite alla vittoria finale. La nostra è una formazione esperta e che non teme nessuno, trascinata dalla classe di Di Fulvio e dalla costanza di Figlioli e Presciutti. Si può puntare al bersaglio grosso.

Volley femminile: squadra impressionante, non ha punti deboli

Le ragazze di Mazzanti stanno incantando. Forti, complete, affiatate, determinate. Vittorie nette su Russia, Turchia e Argentina, restano gli impegni contro Stati Uniti (test molto interessante) e Cina (passeggiata di salute). Nell'altro girone c'è solo la Serbia di veramente ostica. Il Brasile è alla portata, le altre non destano preoccupazioni. Resta però da sfatare per le nostre vice-campionesse del mondo in carica il tabú olimpico: con la pallavolo femminile non siamo mai andati a medaglia. Questa Nazionale, però, pare avere qualcosa di speciale ed è pronta a scrivere la storia. Favolosa Sarah Fahr, centrale (oggi come oggi migliore al mondo) e spaziale Caterina Bosetti in ricezione/difesa. De Gennaro si conferma miglior libero al mondo. A muro siamo impressionanti (scelta anche tattica, su come è stata impostata l'Olimpiade da Mazzanti) e con una Egonu al 60% non abbiamo avuto problemi con nessun'avversaria. La nostra stella è una star mondiale e sa che questa può diventare la sua Olimpiade.

Italbasket: spareggio con la Nigeria, occhio ai quarti

Vittoria sulla Germania, sconfitta di trepunti con l'Australia. Due prestazioni di alto livello, da squadra vera quale siamo. L'Italia di Sacchetti ora affronterá sabato all'alba la Nigeria nell'ultima gara del girone: salvo crolli clamorosi può arrivare una splendida qualificazione ai quarti di finale, visto che a questa final-8 accedono le prime due di ognuno dei tre gruppi più le due migliori terze. La Nazionale africana è molto fisica e potrebbe farci patire sotto canestro, ma questa Italbasket ha giá dimostrato di avere le soluzioni per mettere in difficoltá qualsiasi avversario. Danilo Gallinari si è calato a perfezione negli schemi di Sacchetti, non forzando nulla, ma rispettando spazi e tiri e rivelandosi funzionale al gioco. Fontecchio e Mannion sono sicuramente le due rivelazioni di questo gruppo azzurro, che dopo essersi qualificato a questa Olimpiade vuole continuare a stupire. Francia, Spagna e Stati Uniti sembrano di un'altra categoria, ma ai quarti di finale si potrebbero anche evitare con alcune combinazioni fortunate.

Volley maschile: c'è voglia di stupire

Il recupero di Simone Giannelli fa sorridere Blengini. Con il palleggiatore in campo la Nazionale Italiana pare un'altra squadra. Successo a fatica sul Canada, sconfitta netta contro la Polonia (forse la principale favorita per l'oro) e doppia vittoria convincente su Giappone ed Iran. L'Italia al momento è seconda nel suo girone e già qualificata ai quarti di finale con un turno d'anticipo (manca solo il Venezuela). Dove possono arrivare gli azzurri? Difficile dirlo ora, perché contro Brasile (possibile avversario ai quarti), Stati Uniti e Russia non partirebbero favoriti. Nelle ultime due Olimpiadi, però, il volley maschile è arrivato a medaglia: bronzo a Londra, argento a Rio. E quindi fiducia, la squadra resta molto competitiva, senza dimenticare che Juantorena e Zaytsev (al netto delle condizioni non ottimali) sono "specialisti" da gara secca.

