Per l'autorevolissimo New York Times campeggiamo al settimo posto del medagliere olimpico (fa fede il numero assoluto prima che quello degli ori), per il computo ufficiale dei Giochi occupiamo la 15esima posizione dall'alto dei nostri 2 ori, 8 argenti e 14 bronzi. Già, le 14 medaglie di bronzo: si tratta già di un record assoluto nel bel mezzo dell'Olimpiade giapponese, con ben 9 giorni e mezzo di gare ancora da disputarsi. Ci eravamo fermati al massimo a 13 ai Giochi di Roma 1960 e Sydney 2000.

La classifica

EDIZIONE N° DI BRONZI TOKYO 2020 14 SYDNEY 2000 13 ROMA 1960 13 ATLANTA 1996 12 LOS ANGELES 1984 12 LOS ANGELES 1932 12

Come analizzare il dato?

Amaro in bocca o bicchiere mezzo pieno? Ci allineiamo alla seconda ipotesi, perché qualsiasi medaglia di qualsiasi colore è un indice di buona salute dell'intero movimento e naturale risultato di un quadriennio - o quinquennio in questo caso - di immani sacrifici per gli atleti. E no, la retorica proprio non conta in questi casi. Sacrosanto attribuire il giusto peso ai "metalli", ma è altrettanto corretto tenere in debita considerazione il numero totale di medaglie per analizzare il buon esito o meno di una spedizione. Finora quella azzurra è senz'altro da promuovere. Con quale voto lo vedremo alla fine...

Il primo bronzo

L'ultimo

