La pioggia di medaglie azzurre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 "costerà" al CONI poco più di 7 milioni di euro. A tanto ammonta la somma che verrà riconosciuta agli atleti italiani, peraltro dopo che i premi erano stati aumentati del 20% (lordo) rispetto alla precedente rassegna a cinque cerchi. L'innalzamento del premio era stato giustificato da Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, come "atto dovuto verso gli atleti italiani, autori di tanti sacrifici in questo anno". Chi ha messo al collo una medaglia nel Paese del Sol Levante, porterà così a casa dai 180.000 euro (per l'oro) ai 60.000 (bronzo), passando per i 90.000 destinati all'argento.

Secondo una stima effettuata dall'AGI, le quaranta medaglie olimpiche saranno ricompensate da premi pari a sette milioni e cinquantamila euro. Va ricordato che ogni atleta riceverà il premio, quindi le medaglie si trasformano in 18 premi per l'oro, 17 per l'argento e 38 per il bronzo, per un totale di 73 medaglie raccolte tra indviduali, competizioni a squadre ed equipaggi. Per il metallo più pregiato la spesa sarà pari a 3 milioni e 240mila euro. 2 milioni e 280mila euro saranno invece riconosciuti agli atleti che si sono messi al collo un bronzo e, infine, 1 milione e 530mila per gli argenti.

L'Italia ha chiuso al 10° posto nel medagliere, superata in extremis dalla Francia. I 2 ori dei Bleus nel volley maschile e nella pallamano femminile hanno proiettato la Nazionale transalpina a quota 10, come l'Italia, quest'ultima scavalcata però per la differenza negli argenti (12 argenti, contro i 10 azzurri). Record all-time però in termini complessivi. Con 10 ori, altrettanti argenti e 20 bronzi, quella di Tokyo 2020 è la miglior spedizione olimpica di sempre per l'Italia, capace di ampliare così di quattro lunghezze le 36 medaglie conquistate a Los Angeles 1932 e a Roma 1960.

