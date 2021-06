Un massimo di 10.000 spettatori verrà ammesso agli eventi sportivi durante le Olimpiadi di Tokyo . Lo ha deciso il comitato organizzatore di Tokyo 2020, al termine di una riunione in cui era presente il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, e la ministra per lo Sport, Tamayo Marukawa. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha però sottolineato che se la situazione relativa al Covid-19 in Giappone dovesse peggiorare e fosse necessario dichiarare un altro stato di emergenza, il pubblico non sarebbe presente sugli spalti per l’evento che inizierà il 23 luglio prossimo. "Penso che ciò sia ovvio dal punto di vista di rendere la sicurezza la nostra priorità", ha aggiunto dopo che domenica è stato revocato lo stato di emergenza a Tokyo e in altre otto prefetture.

Come si legge sul sito ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo, i residenti in Giappone potranno partecipare ai Giochi Olimpici questa estate. Durante l'incontro tenutosi oggi tra il CIO, l'IPC, Tokyo 2020, il governo metropolitano di Tokyo e il governo del Giappone è stato concordato di fissare il limite di spettatori per i Giochi Olimpici al 50% della capacità della sede, fino a un massimo di 10.000 persone in tutte le sedi, tenendo conto delle restrizioni del governo sugli eventi pubblici. Il CIO e l'IPC sono stati informati delle politiche decise dalle parti giapponesi e hanno sostenuto le misure.

Le decisioni chiave sono state le seguenti:

L'attuale calendario delle gare rimane invariato. In linea di massima gli spettatori saranno ammessi agli eventi soggetti ai limiti di cui sopra.

Gli studenti del programma spettatori delle scuole e i loro supervisori non saranno considerati in questi limiti e saranno trattati separatamente, in quanto non spettatori.

Nel caso in cui uno stato di emergenza o altre misure prioritarie volte a prevenire l'infezione siano attuate in qualsiasi momento dopo il 12 luglio 2021, le restrizioni sul numero di spettatori ai Giochi, comprese le competizioni senza spettatori, saranno basate sul contenuto dello stato di emergenza o sulle altre misure pertinenti in vigore in quel momento.

In caso di rapido cambiamento dello stato di infezione e della capacità del sistema di assistenza medica, si terrà prontamente una riunione delle cinque parti per prendere in considerazione ulteriori misure.

Gli organizzatori hanno formulato delle linee guida per gli spettatori volte a garantire ambienti sicuri e protetti. Questi stabiliscono che le mascherine dovrebbero essere indossate sempre; sarà vietato parlare ad alta voce o gridare; l'assembramento va evitato mediante appositi annunci; e i visitatori dovranno lasciare i luoghi in modo scaglionato. Agli spettatori sarà richiesto di recarsi direttamente ai luoghi e di tornare direttamente a casa, e di prendere tutte le precauzioni necessarie quando si spostano tra le prefetture.

Data la situazione COVID-19, gli organizzatori intendono esaminare l'annullamento o la riduzione della portata di qualsiasi manifestazione dal vivo ed eventi di visualizzazione pubblica per ridurre al minimo il movimento delle persone, rivedere qualsiasi altro evento relativo ai Giochi e stabilire nuovi modi sicuri e protetti di tifare e sostenere gli atleti.

Verrà implementato un quadro per continuare a monitorare lo stato delle infezioni e l'assistenza medica utilizzando la consulenza di esperti.

Le politiche equivalenti che disciplinano i Giochi Paralimpici saranno decise entro il 16 luglio 2021, una settimana prima dell'apertura dei Giochi Olimpici.

Al fine di condurre Giochi sicuri e protetti per l'intero Giappone, ci sarà un forte coordinamento e cooperazione con i governi locali per garantire il rispetto delle linee guida di cui sopra.

La situazione sarà monitorata in Giappone e all'estero, compreso lo stato delle diverse varianti del coronavirus, e tutte le azioni necessarie saranno prese prontamente. La vaccinazione di coloro che sono coinvolti con i Giochi continuerà e lo stato di vaccinazione sarà ulteriormente aggiornato.

Mancano 32 giorni ai Giochi Olimpici e 64 giorni ai Giochi Paralimpici e le cinque parti continueranno a lavorare insieme per garantire Giochi sicuri per tutti.

